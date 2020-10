Uomini e Donne, chi è Aurora: sapete che lavoro fa la dama del Trono Over? Tutte le curiosità sulla protagonista della trasmissione.

Uomini e Donne è una delle trasmissioni più amate della nostra tv. E quest’anno ha letteralmente spiazzato il pubblico, con il nuovo interessantissimo format: Trono Classico e Trono Over si sono uniti in un unico grande blocco. Un’unica super puntata in cui tutti interagiscono con tutti: i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Ad arricchire la trasmissione sono arrivate tantissime new entry, soprattutto nel parterre dell’Over: da Michele a Simone, da Cristina a Sabina. Ma ci sono anche molte dame ‘storiche’, come Aurora Tropea, una delle protagoniste assolute della trasmissione di Maria De Filippi. La dama è in trasmissione da qualche anno, ma non ha ancora trovato l’anima gemella. Conosciamola meglio!

Uomini e Donne, chi è Aurora Tropea: sapete che lavoro fa la dama del Trono Over?

Aurora Tropea è una delle dame del Trono Over di Uomini e Donne. 50 anni portati benissimo, la dama viene dalla Toscana, precisamente dalla provincia di Livorno. Di lei non si sa molto, essendo una donna molto riservata, anche sui social: il suo profilo Instagram è privato, qualcosa di molto raro tra i protagonisti di una trasmissione nota come Uomini e Donne! Oltre ad apparire nel famoso programma di Maria De Filippi, secondo quanto si apprende sul web, Aurora lavora nella boutique di abbigliamento che gestisce a Roma, coltivando la passione per la moda, che la accompagna da tantissimi anni.

A Uomini e Donne, Aurora ha avuto varie frequentazioni, e al momento sta conoscendo meglio Stefano. Nello studio della trasmissione, però, Aurora non ha molti ‘amici’: spesso, infatti, la dama subisce gli attacchi di Gianni Sperti e Tina Cipollari, che non apprezzano il suo modo di fare, ritenendola falsa. Riuscirà Aurora a trovare la persona giusta nella trasmissione di Canale 5? Non ci resta che attendere le prossime puntate e scoprire cosa accadrà nel trono più amato della nostra tv!