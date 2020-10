Ex tronista di Uomini e Donne annuncia sui social il sesso del bebé: ecco le parole della donna su Instagram

Una ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato sui social network il sesso del suo primo figlio. Il post ha raggiunto migliaia di like in poche ore e tra i commenti moltissimi utenti le hanno fatto gli auguri. Di seguito vi sveliamo di chi stiamo parlando.

Uomini e Donne, ex tronista annuncia il sesso del bebé: ecco chi è

Ludovica Valli è stata una delle troniste di Uomini e Donne. La ragazza, molto giovane quando ha partecipato al programma, è la sorella di Beatrice Valli, ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi. La sorella Ludovica scelse Fabio Ferrara, ma la loro storia non durò molto. L’ex protagonista del dating show di Canale 5, dopo un po’ di tempo, ha trovato la felicità e oggi aspetta un bambino.

L’ex tronista di Uomini e Donne, con un post speciale su Instagram, ha annunciato il sessò del primo figlio. Ludovica Valli ha pubblicato una foto dell’ecografia, scrivendo: “Vi mando tutte le mie energie positive e spero che sarete felici almeno quanto noi se vi dico che tra poco non saranno più 2 contro 1, ma saremo in parità perché sta arrivando LEI. Ti aspettiamo piccolina”. La Valli, dunque, aspetta una femminuccia e il suo post ha reso felici migliaia di fan.