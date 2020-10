Ballando con le stelle, nuova assenza nella puntata di sabato: “Rabbia e tante lacrime”, lo sfogo.

Non sembra essere un periodo fortunato per l’amata trasmissione ballerina ‘Ballando con le stelle’. Il programma condotto da Milly Carlucci continua ad essere colpito da imprevisti. Non solo la situazione complicata dovuta al coronavirus che ha portato a numerosi cambiamenti e nuove regole avviate nella presente edizione, a quanto pare i concorrenti e i ballerini sono attaccati continuamente da problemi. Nei giorni scorsi Marco De Angelis era stato colpito da un’intossicazione alimentare, subito dopo la puntata. Nelle scorse ore c’è stata un’altra vittima, infatti ad essere colpita Lucrezia Lando, che a quanto pare sarà assente nella puntata di sabato. La donna sul suo profilo instangram ha spiegato i motivi e si è mostrata molto affranta per la situazione.

Ballando con le stelle, nuova assenza sabato: colpita da intossicazione alimentare

Un’edizione alquanto difficile quella di Ballando con le stelle, che sembra essere interessata da ripetuti imprevisti. In particolare ad essere colpite le coppie della presente edizione, che si sfidano a ritmo di passi. Ricordiamo infatti che qualche settimana fa Raimondo Todaro ha dovuto allontanarsi dopo aver subito un’operazione di appendicite, che ha costretto la sua compagna di ballo Elisa Isoardi a danzare da sola in puntata. La donna ha dimostrato grandi doti e una passione travolgente sul palcoscenico. Nelle scorse ore Marco De Angelis è stato colpito da un’intossicazione alimentare, ma a quanto pare non è il solo. Infatti anche la maestra Lucrezia Lando è stata toccata da questo problema. Quest’ultima però non ha preso molto bene la sua condizione, che la costringerà a rimanere assente da Ballando con le stelle.

La donna ha deciso di sfogarsi sui social: “Stanchezza, rabbia, e tante lacrime mi stanno accompagnando in questi giorni difficili. Avrei voluto fosse un percorso lineare senza cadute”, queste le parole della maestra di ballo, sui social. Ha inoltre ringraziato la conduttrice e il suo compagno Gilles Rocca e tutto lo staff dell’amato programma.

