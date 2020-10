Bianca Guaccero assente a Detto Fatto nella puntata di oggi: la conduttrice si trova in quarantena cautelativa.

L’amatissima conduttrice Bianca Guaccero nella giornata di oggi, giovedì 29 ottobre è stata assente nella nota trasmissione da lei condotta Detto Fatto. Bianca nei giorni scorsi aveva annunciato con gioia il suo ritorno e l’inizio del programma con un bellissimo post su instagram. Molti i fan della trasmissione e ovviamente della bellissima conduttrice che non aspettavano altro che l’inizio di Detto Fatto. Al suo posto Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi che hanno dimostrato una grande maestria nella conduzione della trasmissione. Durante la puntata andata in onda la Guaccero assente è intervenuta in collegamento telefonico da casa per spiegare al pubblico quanto accaduto. La donna è in quarantena: ecco svelati i motivi.

Bianca Guaccero assente a Detto Fatto: è in quarantena cautelativa

La presentatrice durante la puntata di Detto Fatto ha voluto prontamente intervenire per spiegare la sua assenza: “Sono in quarantena cautelativa perchè sono entrata in contatto diretto con un positivo“, queste le parole della Guaccero. A quanto pare la conduttrice dovrebbe assentarsi dal programma per qualche giorno per effettuare i dovuti controlli. Bianca è stata sottoposta ad un primo tampone di verifica ed è risultata negativa, ma dovrà aspettare per la sicurezza propria e dei suoi contatti.

Il programma nella puntata di oggi giovedì 29 ottobre è comunque andato in onda regolarmente, al posto dell’amatissima e seguitissima Bianca Guaccero, i colleghi Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi. Durante la diretta, in collegamento telefonico la conduttrice ha anche aggiunto una bellissima lode: “Scommetto che farete una puntata strepitosa e che saprete tenere benissimo le redini del programma. Io vi guardo da casa”. Una notizia che ha certamente lasciato i migliaia di fan della donna in apprensione. Bianca è molto seguita, sui social la donna è solita aggiornare i suoi numerosi follower con scatti che riguardano la quotidianità, e anche con immagini che mostrano chiaramente la sua bellezza.

