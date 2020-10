X Factor, sapete tutti le curiosità su Cmqmartina? C’è un ‘dettaglio’ di cui pochi erano a conoscenza: ecco di che si tratta!

Cmqmartina è la giovane cantautrice monzese che è entrata a far parte della squadra di Hell Raton in X Factor. Parliamo di un vero e proprio talento: ha conquistato infatti tutti i giudici, soprattutto Manuelito che ha deciso di portarla con sé in questa avventura. X Factor 2020 è una novità anche per il giovane italo ecuadoriano che veste per la prima volta i panni da giudice: Hell Raton è rimasto incantato avanti lo stile energico della giovane ed infatti l’ha invitata a ‘lasciare la sua mamma’ ed iniziare un nuovo cammino. “Il giusto c’è, mi ricordi il pupillo di Stromae, fantastica” è stato il commento di Manuelito alle audizioni. Ma siete curiosi di conoscere qualcosina sulla monzese che ha attirato l’attenzione di tutto il pubblico di Sky Uno? Siete nel posto giusto!

X Factor, Cmqmartina: età, Instagram ed il ‘dettaglio’ che non tutti conoscono

Martina Sirone, in arte Cmqmartina, ha 21 anni e vive a Monza. Il suo stile particolare, che ricorda un po’ Cosmo, ha incantato tutto il pubblico di Sky Uno. Usa il cantato melodico su base techno o elettronica: è proprio con ‘Lasciami andare‘, suo inedito, che ha conquistato Hell Raton. Martina nella sua biografia della trasmissione ha raccontato che da piccola la sua mamma la iscrisse in una scuola di canto ma quando ha capito che nella vita avrebbe voluto trasformare la sua passione in professione, ha deciso di suggerirle un futuro più sicuro. E’ proprio a sua mamma che la giovane monzese ha dedicato il suo brano delle audizioni. Il giudice italo ecuadoriano ha deciso di portare ai live la giovane capace di far scatenare tutti anche con l’immensa canzone di Modugno, ‘Dio come ti amo’, presentata alla fase dei Bootcamp. Il suo profilo Instagram è seguito da oltre 53 mila utenti innamorati non solo del suo stile, della sua musica ma anche del suo bell’aspetto.

C’è una curiosità che non tutti conoscono! In molti si sono accorti che la concorrente di X Factor è una recente conoscenza di Machete, di cui Hell Raton è uno dei fondatori. Il 5 giugno Cmqmartina ha partecipato a il MacheteAid, evento in streaming volto a raccogliere fondi a supporto del settore musicale italiano messo a dura prova dall’emergenza sanitaria che ha colpito il mondo intero. Nelle 12 ore di diretta sul canale Twitch Machete Tv si è esibita anche Martina. Qualche fan del talent ha anche commentato il post che risale al 5 giugno: “Ma quindi eri “in contatto” con hell raton già prima di fare XFactor?”.