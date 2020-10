Diletta Leotta ed Alessandro Siani: indiscrezione pazzesca, fan in delirio!

Diletta Leotta starebbe per aggiungere un altro successo alla sua brillante carriera: ma cosa c’entra Alessandro Siani? Lo rivela Leggo.

Svolta clamorosa nella carriera di Diletta Leotta: secondo quanto rivela Leggo, la famosissima giornalista sportiva sarebbe stata scelta per prendere parte al nuovo film di Alessandro Siani, di cui il celebre attore e regista napoletano sarebbe anche sceneggiatore. La bravissima Diletta sarebbe stata convocata a Roma proprio per fare i provini e pare che il ruolo l’abbia effettivamente ottenuto: la conduttrice siciliana è stata infatti beccata dai fotografi di Leggo reggendo dei copioni mentre scendeva da un’auto per entrare in uno studio della Capitale. Qui inizieranno le riprese che, in vista dell’uscita nelle sale a Natale 2021, dovrebbero cominciare tra non molto.

Il debutto al cinema con Alessandro Siani

Né Leotta né Siani hanno per ora confermato o smentito, ma se fosse vero si tratterebbe di un interessante debutto per la bella giornalista, che comunque non è del tutto nuova alla recitazione. Ricordiamo infatti che Diletta ha preso parte con un cameo al film di Giampiero Morelli “7 giorni per farti innamorare”, la divertente pellicola con Diana Del Bufalo per Amazon Prime. La versatile ex conduttrice di Sanremo, inoltre, si è lanciata anche nel doppiaggio: l’anno scorso infatti ha dato la sua voce a Mandy, personaggio del cartone animato “Pupazzi alla riscossa”. Insomma, periodo davvero ricco per la bella catanese che da poco è tornata insieme a Daniele Scardina, attuale concorrente di Ballando con le stelle. Dopo la rottura avvenuta la scorsa estate, i due sono stati pizzicati insieme a Milano, all’uscita da un hotel, dai fotografi di Chi.

Facciamo quindi i nostri auguri all’ex volto di Sky Sport per il nuovo progetto lavorativo e per la ripresa della sua storia con Daniele Scardina, col quale formano davvero una bellissima coppia.

