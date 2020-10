Doc – Nelle tue mani, da stasera in onda un solo episodio: svelato il motivo

Da stasera andrà in onda su Rai Uno un solo episodio di “Doc – Nelle tue mani”, anziché due: ecco per quale motivo

Doc – Nelle tue mani è una serie televisiva diretta da Jan Maria Michelini e Ciro Visco. La serie è ispirata alla storia del primario Pierdante Piccioni. L’uomo, risvegliatosi dal coma in seguito ad un incidente stradale avvenuto il 31 maggio 2013 che gli ha causato lesioni cerebrali, ha dimenticato tutto quello che è successo nei dodici anni precedenti. La prima stagione della serie è andata in onda tra fine marzo e inizio aprile 2020 ed è stata bloccata a causa del pandemia da Covid-19. Le registrazioni sono proseguite in seguito e in autunno è andata in onda anche la seconda stagione. La serie tv con protagonista Luca Argentero ha avuto un successo incredibile su Rai Uno, superando, durante la prima stagione, addirittura otto milioni di telespettatori. Niente da fare per la concorrente, che si è dovuta arrendere. La seconda stagione ha poi confermato i numeri della prima.

Doc – Nelle tue mani, stasera un solo episodio: il motivo

Sin dalla prima puntata di Doc – Nelle tue mani vanno in onda ogni volta due episodi. Quest’anno, però, ci sarà un cambiamento molto importante. A partire da giovedì 29 ottobre 2020, infatti, andrà in onda un solo episodio, anziché due. Una brutta notizia per i fan della serie televisiva. Il cambiamento è stato attuato perchè in seconda serata, a partire dalle 22:45, andrà in onda AmaSanremo, le selezioni per la categoria Giovani del Festival di Sanremo. Il programma sarà condotto dal direttore artistico della manifestazione canora, Amadeus.

Amadeus, dunque, prende il posto di Luca Argentero, anzi, i due fanno una staffetta. Alle 22:45, l’attore darà il cambio al conduttore televisivo e AmaSanremo subentrerà a Doc – Nelle tue mani. La serie televisiva, dunque, non terminerà la settimana prossima, bensì il 19 novembre.