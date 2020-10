Su Instagram le parole di Alba Parietti interviene ancora sull’amicizia tra il figlio Francesco e Zorzi al GF Vip, pioggia di commenti da parte dei follower.

Nella Casa del GF Vip, dopo le ultime vicende che hanno visto protagonisti Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, Alba Parietti interviene su Instagram riguardo all’amicizia tra i due concorrenti del reality. Ultimamente Oppini e Zorzi, molto amici nelle prime settimane del gioco, hanno attraversato vari momenti di incomprensione che hanno visto vacillare il loro rapporto. Tra malintesi, chiarimenti, sospetti e tentativi di riappacificazione, i due si sono spesso accusati a vicenda: Tommaso Zorzi ha più volte esternato i suoi dubbi circa l’autenticità del legame che il figlio della Parietti avesse con lui mentre Francesco Oppini è addirittura arrivato ad insinuare che Zorzi voglia farlo passare per un freddo calcolatore agli occhi dei coinquilini e del pubblico a casa solo per vendicarsi del probabile interesse sentimentale di Zorzi non corrisposto da parte sua. Non a caso, proprio ieri Alba Parietti era già intervenuta a tal proposito con un post su Instagram: “Non mi piacciono le dinamiche di corte, del gioco, né a lui piacere a tutti i costi, né creare illusioni o offendere chi gli è caro per il gioco. Soprattutto, mi piace la sua umanità, lealtà e bontà, delicatezza d’animo e mi ha fatto molto male sentirlo definire in modo ingiusto e così offensivo”, scriveva ieri la Parietti. In queste ore, poi, con un altro post, mamma Alba ha aggiunto altre considerazioni alla luce delle ultime evoluzioni che ci sono state tra i due concorrenti. Vediamo di cosa si tratta.

GF Vip, Alba Parietti: “L’amicizia vera la vedremo fuori dai giochi”

Pubblicando su Instagram una foto che ritrae Francesco Oppini e Tommaso Zorzi insieme in un clima di serenità, Alba Parietti ha scritto che se suo figlio e l’influencer hanno avuto un chiarimento lei ne è felice, ma è anche consapevole che la vera amicizia si vedrà col tempo, fuori dal reality. Non sono mancati i commenti negativi di alcuni utenti a queste considerazioni della soubrette: qualcuno ha infatti accusato Alba di voler fare dietrofront sulle accuse a Zorzi solo per salvare suo figlio al televoto, altri la accusano di voler essere sempre troppo presente nella vita del figlio che ormai ha quasi 40 anni solo perché malata di protagonismo.

Vedremo effettivamente cosa accadrà tra i due concorrenti del GF Vip: intanto, domani sera sapremo chi sarà l’eliminato tra i nominati.

