GF Vip, il concorrente Andrea Zelletta è uscito dalla casa: la comunicazione appena arrivata.

Il Grande Fratello Vip sembra essere pieno di colpi di scena, il programma condotto da Alfonso Signorini sta riscontrando un enorme successo. La vita all’interno della casa più spiata d’Italia è animata da scontri continui e rivelazioni inaspettate. I concorrenti del reality sono pieni di sorprese. Nell’ultima puntata andata in onda lunedì 26 ottobre dopo che Signorini aveva annunciato l’ingresso in casa di nuovi personaggi, questi sono saltati a causa di un sospetto covid. Inoltre, ad animare la serata la finta eliminazione che il conduttore ha voluto creare e che ha sorpreso i vip in nomination, colti di sorpresa ma ovviamente entusiasti dell’accaduto. Da pochissimo è arrivata la notizia di un concorrente uscito momentaneamente dalla casa: la comunicazione appena arrivata. Ecco di chi si tratta.

GF Vip, il concorrente ha lasciato la casa: la notizia giunta da poco

Da pochissimo è giunta la notizia dell’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip di uno dei concorrenti del reality. Stiamo parlando di Andrea Zelletta, a quanto pare l’uomo ha abbandonato per motivi personali, ma nulla è ancora stato accennato. La notizia è apparsa di recente sul portale del Gf vip, e subito ha scosso letteralmente i fan dell’amato ex tronista. Il reality sembra ogni giorno sorprendere i telespettatori con continue sorprese e colpi di scena. L’atmosfera è davvero altalenante, molte sono le discussioni avviate tra i coinquilini che più delle volte non sembrano andare d’accordo.

Il noto programma condotto da Alfonso Signorini sembra essere scosso da ripetuti inconvenienti, già all’inizio della trasmissione diverse volte Tommaso Zorzi ha abbandonato la casa per motivi di salute, tanto da preoccupare i telespettatori. Infatti, l’amato influencer è uno dei concorrenti più seguiti e apprezzati della presente stagione. Il suo portamento solare e goliardico conquista il pubblico, è più delle volte è rientrato tra i favoriti. Questa volta è toccato ad Andrea che ha lasciato improvvisamente il reality per motivi personali ma ancora ignoti.

