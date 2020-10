GF Vip, la Contessa de Blanck contro tutti: cosa sta succedendo

Al GF Vip non ci si annoia mai, questo è certo, ma negli ultimi giorni a creare scompiglio ci sta pensando Patrizia de Blanck: la contessa contro tutti, cosa sta succedendo.

Uno dei personaggi più iconici di questa edizione del GF Vip è senza dubbio la Contessa Patrizia De Blanck che in questi giorni sembra insofferente verso tutto e tutti: ecco cos’è successo. Fin dal suo ingresso nel programma si è dimostrata un punto fermo per gli altri concorrenti, capace di relazionarsi a tutti e stare al gioco. Patrizia De Blanck è un vulcano di energie e la sua permanenza nella casa del GF Vip regala sempre momenti di grande divertimento. Nonostante la schiettezza che la contraddistingue, la Contessa ha sempre dimostrato una grande sensibilità, soprattutto quando ha scelto di aprirsi con gli altri inquilini e raccontare alcuni momenti difficili del suo passato. In questi giorni, tuttavia, la Contessa sembra insofferente al GF Vip e si è spesso scagliata contro gli altri concorrenti. Vediamo cos’è successo.

GF Vip, la Contessa de Blanck e le critiche ai concorrenti

Complice il periodo di Halloween, all’interno della casa del GF Vip i concorrenti sono stati invitati a partecipare a diversi giochi in questi giorni. Li abbiamo visti tramutarsi in fantasmi grazie ad un cappello o travestiti da mummie. Un clima esuberante e caotico che la Contessa De Blanck non sembra aver gradito in modo particolare nella casa. Ha avuto dure critiche soprattutto per Maria Teresa Ruta, colpevole di essere, a suo dire, “sguaiata” e “ridicola”. Ha poi ribattuto fermamente a Stefania Orlando, che, travestita da mummia, ha commentato: “Sono bella lo stesso” con un “No, fa schifo”. Infinte, se l’è presa con Tommaso Zorzi, sempre entusiasta ed esuberante.

Un po’ di insofferenza per la Contessa De Blanck, in questi giorni. Siamo abituati a vederla sempre con la battuta pronta ed a mettersi in gioco. Voi cosa ne pensate?