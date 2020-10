Un’indiscrezione davvero incredibile che ha lasciato senza parole: Flavio Briatore avrebbe incrociato Stefano Coletti a Montecarlo.

Un’indiscrezione davvero incredibili quella del settimanale Chi, secondo cui Flavio Briatore, ex marito di Elisabetta Gregoraci, avrebbe incontrato Stefano Coletti, presunto flirt della showgirl. Andiamo con ordine. Tutto è iniziato qualche settimana fa al GF Vip, di cui Elisabetta Gregoraci è una delle concorrenti. Il suo feeling con il giovane Pierpaolo Petrelli ha conquistato il pubblico, ma la showgirl ha sempre mantenuto una certa distanza e stabilito dei paletti da non superare. Quando degli aerei a lei indirizzati hanno sorvolato la casa del GF Vip, si è iniziato a speculare riguardo a un possibile uomo misterioso che l’aspetterebbe fuori. In particolare, ad avallare la tesi, ci sono stati dei segnali che la showgirl ha ripetuto fin dal suo ingresso e sono apparsi come una sorta di messaggio segreto.

Flavio Briatore incontro con Stefano Coletti?

Nonostante Elisabetta Gregoraci abbia smentito in diretta che quei segnali fossero indirizzati ad un uomo, ha anche ammesso di pensare a qualcuno che è fuori dalla casa. Incalzata da Alfonso Signorini, la showgirl ha spiegato di essere single e che, forse, questo uomo misterioso nemmeno è a conoscenza del suo interesse. Da qualche giorno il nome di Stefano Coletti è saltato fuori. Si tratta di un pilota residente a Montecarlo che in molti hanno individuato come flirt di Elisabetta Gregoraci. Secondo il settimanale Chi, proprio a Montecarlo sarebbe avvenuto l’incredibile incontro tra Stefano Coletti e Falvio Briatore, ex marito della showgirl. Da quanto riportato, i due uomini si sarebbero incrociati in una pasticceria all’ora di colazione. Flavio Briatore sarebbe stato seduto a tavolo con un amico mentre Stefano Coletti avrebbe fatto il suo ingresso in compagnia dei genitori. A quanto parrebbe, i due si sono ignorati: l’imprenditore avrebbe continuato a mangiare mentre il pilota avrebbe distolto lo sguardo.

Al momento non ci sono dichiarazioni dai diretti interessati. Intanto, all’interno della casa del GF Vip, Elisabetta Gregoraci continua la sua avventura.