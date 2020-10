Ricordate Lorenzo Licitra, l’ex vincitore di X Factor 11? E’ stato anche al centro della cronaca rosa pochi mesi fa.

Correva l’anno 2017 ed alla finale di X Factor si aggiudicava vincitore, al primo posto, Lorenzo Licitra. Dietro di lui si classificarono i Maneskin. Il cantante lirico, nato il 25 settembre del ’92 a Ragusa, fu una vera e propria sorpresa per tutti: il suo successo però fu ‘oscurato’ dalla enorme popolarità che ottenne il gruppo di romani che ancora oggi continua a regalare successi radiofonici. Licitra era un talento di Mara Maionchi durante X Factor 11 e la sua voce rapì tutti: si tratta di un mix di lirica e pop che alle audizioni del talent sorprese tutti! Fedez, Levante, Mara Maionchi e Manuel Agnelli, i giudici a quell’epoca, rimasero a bocca aperta davanti una personalissima versione di ‘Like a Prayer’ di Madonna. Lorenzo Licitra ha vinto l’edizione 11 di X Factor ma che fine ha fatto oggi? Cosa è cambiato nella sua vita? Vi sveliamo tutto!

Ricordate Lorenzo Licitra? Cosa fa oggi l’ex vincitore di X Factor 2017

Il suo debutto in tv arrivò con ‘Io canto‘ di Gerry Scotti, in seguito ha vinto l’edizione 11 di X Factor. Lorenzo Licitra nonostante il successo nel talent di Sky Uno è lontano dalle luci dei riflettori. Ad oggi continua a regalare brividi ai suoi fan con la sua voce unica, ma non solo! Poco tempo fa è finito al centro della cronaca rosa per essere stato forse colui che ha fatto traballare la coppia composta da Gabriel Garko e Gabriele Rossi! Sulle pagine del settimanale Chi uscirono scatti inediti rubati all’attore in compagnia di Lorenzo Licitra! I due sono stati beccati per le strade di Milano e paparazzati anche durante una cena di beneficenza al Teatro la Scala. E così Lorenzo avrebbe causato qualche problema a Gabriel Garko…

Tornando alla carriera del lirico, volete sapere se canta ancora? La risposta è ovviamente sì! Nel 2019 è uscito il suo brano ‘Sai che ti ho pensato sempre‘. Con il tempo non è affatto cambiato: il suo fascino rock è sempre presente.