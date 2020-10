Ornella Vanoni positiva al Coronavirus: “Mi ha presa”, l’annuncio della cantante è arrivato attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram.

Ornella Vanoni è positiva al Coronavirus. Ad annunciarlo è stata la stessa cantante, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram. “Mi ha presa!”, ha scritto la Vanoni nella didascalia al post, in cui condivide uno scatto che la ritrae a letto, con le coperte che lasciano vedere solo i capelli. La cantante però rassicura tutti specificando che sta bene. In poco tempo, il post è stato invaso dai messaggi di affetto di fan e colleghi, che non hanno esitato a mostrare la propria vicinanza alla cantante.

Ornella Vanoni positiva al Coronavirus: “Mi ha presa”, l’annuncio su Instagram

Anche Ornella Vanoni è risultata positiva al Coronavirus. L’amatissima cantante lo ha annunciato attraverso i social, con un post in cui ha specificato di sentirsi bene:

Visualizza questo post su Instagram Mi ha presa ! Sto bene . #ornellavanoni #coronavirus #covid_19 Un post condiviso da Ornella Vanoni (@ornellavanoniofficialpage) in data: 29 Ott 2020 alle ore 2:02 PDT

Nel post, Ornella allega uno scatto in cui si trova a letto, coperta fino al viso. Un post che in pochissimo tempo è stato invaso dai likes e i commenti di fan e colleghi: una valanga di messaggi di affetto per la cantante, a cui in tantissimi hanno voluto far sentire la propria vicinanza. Non possiamo che unirci a loro ed augurare ad Ornella una velocissima guarigione. Forza!

Anche Carlo Conti e Gerry Scotti positivi

Negli ultimi giorni, sono stati tanti i volti noti della nostra tv che hanno annunciato di essere risultati positivi al Covid, proprio attraverso i loro account Instagram. Ieri è stato Carlo Conti a comunicarlo attraverso il suo profilo, specificando di essere asintomatico e di trovarsi a casa sotto controllo medico. Sintomi simili a quelli dell’influenza, invece, per Gerry Scotti, che ha dichiarato di avere una leggera febbre, mal di testa e un po’ di tosse.