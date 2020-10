Oroscopo, ad ogni segno zodiacale il dono corrispondente

Secondo una legenda, ad ogni segno zodiacale dell’Oroscopo corrisponde un dono speciale: scopriamo insieme quali sono.

Credere nell’Oroscopo, nell’allineamento delle stelle e l’influenza dei pianeti è qualcosa di molto particolare. In molti ritengono che vi siano delle affinità tra i segni zodiacali e le caratteristiche caratteriali che contraddistinguono le persone. In molti, ad esempio, hanno una pietra portafortuna secondo l’Oroscopo o un colore particolare a cui si sentono affini. Secondo una legenda, ad ogni segno segno zodiacale è associato un dono particolare, scopriamoli insieme.

Iniziamo con l’Ariete, ovviamente, segno forte e combattivo a cui viene riconosciuto il dono dell’Onore. Per i nati sotto il segno zodiacale del Toro abbiamo invece il dono potere: troveranno sempre il modo di ottenere quello che desiderano. I Gemelli, grandi osservatori e pieni di curiosità sono contraddistinti dal dono della comunicazione. Il Cancro è un segno zodiacale tra i più empatici e compassionevoli e il loro dono è la lealtà, che riservano alle persone che amano. Per quanto riguarda i nati sotto il segno del Leone, per tutti coloro che sono sicuri di sé ma anche profondamente giusti, è associato l’orgoglio. Troviamo poi la Vergine, segno zodiacale degli imperturbabili e i flessibili, il cui dono è l’adattabilità, la capacità di scorgere il buono in qualsiasi situazione.

Il dono affine ad ogni segno zodiacale

Le legenda continua con tutti gli altri segni dello zodiaco. Affinità caratteriali che caratterizzano l’agire e il pensare secondo l’Oroscopo. Parliamo della Bilancia, molto critico verso se stesso e gli altri, a cui è riconosciuta la dote della giustizia. Troviamo poi i nati sotto il sogno zodiacale dello Scorpione, impetuosi e istintivi, il cui dono corrispondente non poteva essere altro se non la passione. Vi è poi il Sagittario, equilibrato e determinato, a cui è stato fatto dono della fortuna, la capacità di fronteggiare qualsiasi ostacolo della vita. Per coloro che corrispondono al segno zodiacale del Capricorno, concreti e pragmatici ma anche profondamente empatici, la dote corrispondente è il successo. I nati sotto il segno dell’Acquario, originali e inimitabili, forse incostanti, sono stati omaggiati con il dono dell’unicità. Per quanto riguarda i Pesci, infine, coloro che sono sognatori e idealisti, la dote riconosciuta è quella della fantasia.

Secondo l’Oroscopo l’allineamento dei pianeti, delle stelle e altre circostanze particolari che si verificano al momento della nascita di ognuno di noi, regala caratteristiche singolari. I doni che abbiamo visto sono associati ai vari segni zodiacali in base ad una legenda. E voi, sentite di riconoscervi in quanto descritto, trovate il vostro dono in quelli indicati?

Seguite anche la nostra pagina Instagram: qui