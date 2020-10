Perché è finita tra Stefano Bettarini e Dayane Mello? Spunta il clamoroso motivo, rivelato da Gabriele Parpiglia.

Lei è una delle protagoniste assolute del Grande Fratello Vip 5. Lui sarebbe dovuto entrare nella casa proprio lo scorso lunedì. Parliamo di Dayane Mello e Stefano Bettarini che, con ogni probabilità, si incontreranno presto proprio nella Casa più spiata della tv. L’ingresso di Stefano è stato rimandato per via della positività al Covid di Selvaggia Roma, altra new entry nel reality. Ma, a quanto pare, la loro entrata è stata solo rimandata…e ne vedremo delle belle! Si, perché Stefano Bettarini e Dayane Mello si conoscono, e anche molto bene. I fan più attenti ricorderanno del loro flirt, nato durante l’Isola dei famosi, quando lei era una concorrente e lui inviato in Honduras. Una relazione durante per un po’ anche al termine dello show, ma che poi si è bruscamente interrotta. Il motivo? Ne trapelarono molti all’epoca, ma Gabriele Parpiglia su Chi ha svelato quella che dovrebbe essere la vera motivazione della rottura.

Perché è finita tra Stefano Bettarini e Dayane Mello? Spunta il clamoroso motivo della rottura

Perché si sono lasciati Stefano Bettarini e Dayane Mello? Tra i due nacque qualcosa durante l’isola dei famosi. La modella brasiliana era una concorrente, mentre l’ex calciatore era l’inviato in Honduras. Un flirt in poco tempo, dato che Dayane fu eliminata molto presto dal gioco. Ma durante il corso del programma, i due si mandavano messaggi d’amore, con cuori e gesti carini. Perché, poi, è finito tutto? Di motivazione ne trapelarono molte, tra cui l’eccessiva pesantezza di Stefano Bettarini, o il ritorno di fiamma tra Dayane e Stefano Sala. Ma una nuova, clamorosa, motivazione è stata svelata da Gabriele Parpiglia, sul settimanale Chi. “Amore a distanza per due settimane con Bettarini che mandava cuori al termine di ogni puntata; peccato che intanto la Mello in discoteca, al The Club, amoreggiasse serenamente con un giocatore di basket“. Insomma, secondo Parpiglia, anche se pubblicamente e sui social si dichiarava presa da Bettarini, Dayane lo avrebbe tradito. La rottura sarebbe arrivata quando Stefano ha poi scoperto la verità.

Una versione dei fatti del tutto inaspettata, quella fornita da Parpiglia. Una versione che rende ancora più accattivante il loro incontro nella Casa del GF Vip. Cosa accadrà tra i due ex? Tra di loro c’è del rancore o scoppierà un ritorno di fiamma? Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprire tutte le novità direttamente dalla casa più spiata della tv!