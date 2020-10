Quando finisce Doc – Nelle tue mani? Cambia la data

Cambia la data dell’ultima puntata di Doc – Nelle tue mani: ecco quando finisce la serie televisiva con Luca Argentero

Doc – Nelle tue mani è una serie televisiva diretta da Jan Maria Michelini e Ciro Visco. La serie tv è ispirata alla vera storia del primario Pierdante Piccioni. L’uomo, in seguito ad un incidente stradale avvenuto nel maggio del 2013, è andato in coma a causa delle lesioni celebrali. Quando si è risvegliato, il primario aveva dimenticato tutto quanto successo nei dodici anni precedenti. La prima stagione della serie è andata in onda tra fine marzo e inizio aprile 2020, poi bloccata a causa del pandemia da Covid-19. Nell’autunno 2020, invece, è andata in onda la seconda stagione. La serie tv ha come protagonista Luca Argentero. La prima stagione ha avuto un successo incredibile su Rai Uno, superando, addirittura otto milioni di telespettatori. La seconda stagione ha in seguito confermato i numeri della prima e per questo la rete ha deciso di lavorare anche ad una terza stagione.

Quando finisce Doc – Nelle tue mani?

La seconda stagione di Doc – Nelle tue mani sarebbe dovuta finire nella prima settimana di novembre. I telespettatori di Rai Uno erano pronti per il gran finale della serie televisiva, quando è arrivata una notizia inaspettata. La rete pubblica, infatti, è stata costretta a rinviare la data dell’ultima puntata della serie con protagonista Luca Argentero. Da giovedì 29 ottobre 2020, infatti, andrà in onda un solo episodio, anziché due, della serie televisiva. Al posto del secondo episodio, infatti, andrà in onda in seconda serata AmaSanremo, lo show dedicato ai giovani cantanti che auspicano di partecipare al Festival di Sanremo.

La serie televisiva, dunque, subisce una modifica: Doc – Nelle tue mani non terminerà nella prima settimana di novembre, bensì il 19 novembre, prolungando l’attesa di qualche settimana. Una buona notizia per tutti quei fan che non vogliono assolutamente salutare Luca Argentero.