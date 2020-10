Qui aveva solo un anno, ora è al GF Vip: l’avete riconosciuto?

E’ tra i concorrenti del GF Vip 5 che più hanno fatto parlare di sé: eccolo ad appena un anno, bellissimo come oggi, l’avete riconosciuto?

La sua storia al GF Vip ha fatto molto discutere: c’è chi lo ama e chi lo ritiene invece inadatto ad un contesto come quello del reality di Canale 5. Spesso accusato di essere troppo riservato e taciturno, tanto da essere andato in nomination tantissime volte nelle prime settimane del programma, ultimamente sembra riuscire ad aprirsi un po’ di più con i coinquilini e col pubblico. Sebbene ancora giovane, il suo percorso professionale è stato costellato di successi e, qualche anno fa, ha partecipato anche al talent di Rai 1, Ballando con le stelle. Sul suo profilo Instagram è solito condividere molti scatti che lo ritraggono nella sua amata città d’origine e, tra le immagini postate, spunta una sua foto di quando ha compiuto il suo primo anno di vita. Era proprio un bellissimo bambino, no? L’avete riconosciuto?

Ad appena un anno era già bellissimo: avete riconosciuto il concorrente del GF Vip?

Celebre volto di tante fiction Mediaset che l’hanno visto alle prese con diversi ruoli, l’attore in questione ha sempre fatto appassionare il gossip, soprattutto per la sua finta love-story con una collega di lavoro ed attuale compagna di avventura al GF Vip, Adua Del Vesco alias Rosalinda Cannavò. Ora avrete sicuramente capito che ci riferiamo a Massimiliano Morra, bellissimo attore napoletano in questo momento tra i Vip concorrenti del reality. Come si vede dalla foto, da bambino Gabriele (questo il vero nome) era già stupendo: gli occhioni verdi sono gli stessi di adesso e anche la bocca è ben disegnata come oggi.

Complimenti ai genitori di Morra allora e complimenti anche a lui per aver saputo conquistare il cuore di così tanti fan.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui