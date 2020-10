Qui era una bellissima bambina, oggi è una meravigliosa attrice che recita in Doc: avete capito di chi si tratta? Ve lo sveliamo noi!

Sono tanti i vip che, attraverso i social, condividono con i fan immagini inedite del proprio passata. Dai ricordi degli inizi della carriera alle foto tra i banchi di scuola. Ma, tra le foto ricordo più gettonate, ci sono sicuramente quelle in cui i personaggi più amati si mostrano da bambini. Scatti dolcissimi, che fanno emozionare il pubblico. Come quello postato da una meravigliosa attrice, tra le più amate della nostra tv. Guardate bene questa foto: i suoi occhioni blu sono inconfondibili! Avete capito di chi si tratta? Ve lo sveliamo noi! Prima, un piccolo indizio: si tratta di una delle protagoniste di Doc Nelle tue mani, la seguitissima serie tv di Rai Uno con Luca Argentero.

In questo scatto condiviso su Instagram era solo una bambina, oggi è una delle attrici più amate del nostro Paese. È la protagonista di Doc Nelle tua mani, l’amatissima fiction di Rai Uno con protagonista Luca Argentero. Avete capito di chi si tratta? È proprio lei, Matilde Gioli, che nella serie tv Doc interpreta la dottoressa Giulia Giordano, con cui il protagonista Andrea Fanti (Luca Argentero) ha avuto una storia in passato: una storia di cui però non ricorda nulla. Come si può vedere nella foto ricordo, Matilde era di una bellezza incredibile già da piccina.

Come è accaduto durante il lockdown, anche per quanto riguarda le nuove puntate, Doc sta ottenendo risultati davvero eccezionali. Dopo lo stop forzato a causa dello scoppio della pandemia, la serie tv ispirata alla vera storia di Pierdante Piccioni è tornata in onda da qualche settimana, per la gioia dei milioni di telespettatori, che non vedevano l’ora di vedere l’epilogo della prima stagione. E le nuove puntate non hanno affatto deluso le aspettative! E voi, state seguendo la fiction?