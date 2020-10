Uomini e Donne, colpo di scena: “Torno al mio lavoro”, l’amatissimo protagonista lascia il programma.

È stato uno dei protagonisti assoluti degli ultimi mesi a Uomini e Donne. Ma la sua avventura nella trasmissione di Maria De Filippi sembra essere arrivata ai titoli di coda. Parliamo di Nicola Vivarelli, che abbiamo conosciuto come ‘Sirius’, durante il corteggiamento in chat con Gemma Galgani. Il 26 enne, infatti, è arrivato nel programma con l’obiettivo di conoscere la dama del Trono Over, nonostante la notevole differenza d’età. Una conoscenza che non ha avuto lieto fine, ma Nicola ha scelto di restare in trasmissione e conoscere nuove persone. Proprio nel bel mezzo della frequentazione con Veronica ed Angelica, però, il cavaliere ha annunciato che è giunto il momento di lasciare l’Italia e riprendere i suoi impegni in nave. Qualche ora fa, però, un imprevisto.

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Uomini e Donne, colpo di scena: “Torno al mio lavoro”, Nicola Vivarelli lascia il programma

Nicola lascerà lo studio di Uomini e Donne per sempre? Questo non lo sappiamo ancora, ma il cavaliere ha ammesso di voler tornare al suo lavoro di ufficiale della marina mercantile, almeno momentaneamente. Dopo la chiacchieratissima frequentazione con Gemma Galgani, il 26 enne era impegnato nella conoscenza di Veronica e di Angelica, arrivata da poco, ma per ‘Sirius’ è il momento di ritornare al suo lavoro, a cui è molto legato. Di conseguenza, il bel Vivarelli era già pronto a lasciare l’Italia qualche ora fa, recandosi a New York, facendo scalo ad Amsterdam. Una partenza che però che è stata rimandata per motivi di forza maggiore. Attraverso le sue ultime stories, Nicola spiega cosa è accaduto: “Dovevo essere già nell’aereo direzione Amsterdam, eppure le valigie sono ancora in macchina”. Il cavaliere racconta di essersi dovuto sottoporre ad uno swap test per via del Coronavirus, il cui risultato arriva dopo 72 ore, ma lui non ha ancora ricevuto alcun esito. “Per ora non parto per via di tutta questa situazione, forse nei prossimi giorni si. Vedremo quello che succede”.

Insomma, la partenza di Nicola sarebbe soltanto rimandata: il cavaliere ha davvero lasciato la trasmissione targata Queen Mary. Sarà un addio definitivo o lo rivedremo nel parterre over in futuro? Staremo a vedere! Intanto, a Uomini e Donne le emozioni sono sempre più forti: il nuovo format, che ha unito trono classico e trono over, regala colpi di scena a non finire! Appuntamento a questo pomeriggio, alle ore 14.45, per tutte le novità del trono più amato della tv! Seguirete la puntata?