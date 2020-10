Mattino 5, Alice Fabbrica mostra le chat con Zelletta in diretta: la reazione della Panicucci durante la puntata.

Al Grande Fratello Vip 5 i colpi di scena sono all’ordine del giorno! Nella Casa più spiata della tv accade davvero di tutto e questa sera, venerdì 30 ottobre, si preannuncia una puntata davvero incandescente. In tanti si chiedono: Andrea Zelletta rientrerà nella casa? L’ex tronista, infatti, ieri ha lasciato la casa per motivi personali, che non sono stati specificati. Ma in attesa di scoprire cosa accadrà, nella puntata di oggi di Mattino 5 si è parlato di lui. E dei ‘famosi’ messaggi che avrebbe mandato ad Alice Fabbrica, la modella che abbiamo già visto qualche puntata fa al GF Vip. In diretta, Andrea ha negato fermamente l’esistenza di queste chat, ma la Fabbrica resta della sua idea. E, poco fa, ha mostrato questi messaggi a Federica Panicucci, durante la puntata di Mattino 5. Ecco cosa è successo!

Mattino 5, Alice Fabbrica mostra le chat con Zelletta in diretta: Federica Panicucci conferma

Ospite a Mattino 5, Alice Fabbrica non molla e continua a sostenere che Andrea Zelletta le ha mandato alcuni messaggi ‘compromettenti’ mentre era fidanzato. Come ha dichiarato anche in diretta al GF Vip, Alice sostiene che è stata lei a rifiutare le avances del bel pugliese, proprio perché non voleva ‘intromettersi’ in una coppia. Ma questi messaggi esistono davvero? Secondo Zelletta assolutamente no, ma la Fabbrica, poco fa, ha deciso di mostrarli a Federica Panicucci, durante la diretta di Mattino 5. Messaggi che la conduttrice ha letto, ammettendo: “Ce ne sono tantissimi! Non posso leggere per la privacy, ma sono tantissimi! Decine e decine, paginate intere”.

” Devo confermare...Devo dire li ho letti, li ho visti, tra l’altro Andrea Zelletta con il check mark, quindi era proprio lui. I messaggi ci sono!”, conferma la conduttrice, spiegando che il profilo di Andrea aveva la famosa ‘spunta blu’, che indica la veridicità di un account. “Ma scusa lui non si ricorda di averti mandato questi messaggi? È anche facilmente sbugiardabile…”, aggiunge la conduttrice. Insomma, la versione fornita da Andrea sembra essere stata smontata completamente durante questa puntata di Mattino 5. Come reagirà il gieffino? E, soprattutto, cosa ne penserà la sua fidanzata Natalia Paragoni? Non ci resta che attendere le prossime news!