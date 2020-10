Amatissima attrice ha detto “sì”: nozze in gran segreto per la coppia, la notizia da poco svelata.

Sono numerosi i personaggi dello spettacolo che decidono di convolare a nozze in gran segreto, senza avere gli occhi indiscreti dei paparazzi. Questa volta è toccata ad un’amatissima attrice che ha detto “sì” per la terza volta. A quanto pare è stata svolta una cerimonia molto intima con i loro parenti e i loro cari, seguendo tutte le indicazioni di sicurezza per il coronavirus. Una situazione che ha certamente cambiato la vita di tutta la popolazione e ovviamente anche dei personaggi famosi. L’attrice convolata a nozze non ha ancora rivelato la splendida notizia, ma l’annuncio è stato dato dall’associazione sostenuta dalla coppia che offre pasti a persone bisognose. Siete curiosi di scoprire di chi si tratta? Ve lo sveliamo noi!

Amatissima attrice è convolata a nozze in gran segreto

L’amatissima attrice ha detto “sì” per la terza volta, il tutto è avvenuto in gran segreto. Siete curiosi di scoprire di chi si tratta? Beh della bellissima e bravissima Scarlett Johansson. La donna dopo Ryan Reynolds e Romain Dauriac, è convolata a nozze con Colin Jost. A quanto pare il matrimonio è stato celebrato con una cerimonia molto intima a New York. La notizia è stata data su instangram dall’associazione sostenuta dalla coppia che offre pasti a persone bisognose. La coppia è ormai consolidata, infatti, i due sono insieme dal 2017.

L’associazione Meals on Wheels America ha scritto “Siamo entusiasti di annunciare che Scarlett Johansson e Colin Jost si sono sposati lo scorso weekend“. La cerimonia è stata svolta in maniera molto intima, rispettando tutte le norme dovute all’emergenza coronavirus che ha colpito tutto il mondo. L’amatissima attrice e il comico si sono conosciuti al Saturday Night Live e da allora non si sono più separati. I migliaia di fan hanno accolto la notizia con gran fervore, felicissimi del matrimonio di Scarlett. La donna bellissima ha recitato in numerosi film, mostrando una bellezza incredibile e un talento immenso.

