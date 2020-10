Amici, svelato il nome della nuova professoressa di questa edizione: clamorosa indiscrezione, potrebbe essere proprio lei.

La nuova edizione di Amici, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, sta per iniziare. E, a quanto pare, sarà ricca di incredibili novità. Non soltanto, come anticipato, la messa in onda del daytime, dopo tantissimi anni, non dovrebbe andare più in onda su Real Time, ma su un altro canale. Ma non solo. Perché, a quanto pare, ci saranno anche dei clamorosi addii e nuovi ingressi soprattutto tra i professori. Ebbene si. Per questa nuova edizioni di Amici, quindi, state certi che, molto probabilmente, non vedrete più gli insegnanti degli anni scorsi, bensì alcuni completamenti nuovi. Ecco. È proprio a tal proposito che, qualche ora fa TV Blog, ha lanciato una clamorosa indiscrezione. Stando a quanto si apprende dal noto portale, sembrerebbe che Maria De Filippi abbia deciso di ‘arruolare’ per la nuova edizione del suo talent un noto ed apprezzatissima personaggio televisivo. Ecco, siete curiosi di conoscere il nome della nuova professoressa che, secondo TV Blog, vedremo dietro al bancone di Amici? Resterete senza parole!

Amici, la nuova professoressa potrebbe essere proprio lei: clamorosa indiscrezione

Manca sempre meno alla nuova edizione di Amici. E per questo motivo l’euforia di scoprire cosa ci riserverà Maria De Filippi per un altro anno è davvero alle stelle. Anche perché, come dicevamo precedentemente, sembrerebbe che questa sarà un’edizione ricca di novità. La prima, a quanto pare, sembrerebbe interessare i professori. Stando a quanto si apprende da TV Blog, infatti, sembrerebbe che il corpo docenti di quest’anni potrebbe essere completamente rivoluzionato. E che, addirittura, ci sarà una nuova professoressa davvero da urlo. Sia chiaro, fino a questo momento, non sappiamo con certezza null’altro. Non sappiamo, infatti, quali docenti abbiano deciso di restare. O chi, invece, abbia deciso di andare via. Fatto sta che, stando a quanto si apprende da TV Blog, sembrerebbe che il talent di Maria De Filippi sia pronto ad accogliere proprio lei: Lorella Cuccarini. Ovviamente, anche questa notizia, almeno fino a questo momento, non è stata affatto confermata. Per questo, è necessario che voi la prendiate con le pinze. Fatto sta che, se così fosse, l’approdo della talentuosa Cuccarini rappresenterebbe un grandissimo colpo per l’apprezzato talent di Canale 5.

Come dicevamo precedentemente quindi, non sappiamo esattamente se questa notizia lanciata da TV Blog sia reale. Anche perché, fino a questo momento, si tratta di un’indiscrezione. Fatto sta che, se così fosse, sarebbe davvero un grandissimo colpo. Voi cosa ne pensate? Una cosa però, è certa: manca davvero pochissimo all’inizio di una nuova edizione. E finalmente scopriremo questo e molto altro ancora. Noi non vediamo l’ora, voi?