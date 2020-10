Chi è Amedeo Goria, padre di Guenda: età e carriera dell’ex marito di Maria Teresa Ruta; entrambe sono al GF Vip.

Guenda Goria e Maria Teresa Ruta sono due tra le concorrenti più amate di questa edizione del Grande Fratello Vip 5. Inizialmente unite in un unico concorrente, stanno proseguendo il loro percorso nella Casa come due concorrenti, divise e separate. E tra gli argomenti trattati nella Casa, c’è il particolare rapporto tra Guenda e suo padre, Amedeo Goria, noto giornalista e conduttore italiano. Scopriamo qualcosa in più su di lui!

Chi è Amedeo Goria, padre di Guenda ed ex marito di Maria Teresa Ruta: tutte le curiosità sul giornalista

Amedeo Goria è il padre di Guenda Goria ed ex marito di Maria Teresa Ruta, entrambe concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Giornalista professionista dal 1976, Amedeo è nato a Torino nel 1954. Ha frequentato il liceo classico e la Facoltà di Lettere. Nella sua carriera da giornalista, ha collaborato con tantissime testate, da Gazzetta del Popolo a Tuttosport, da Il Corriere della Sera a Il Messaggero, da Il Giorno a La Gazzetta del Mezzogiorno. In tv, Amedeo Goria ha lavorato in Rai, prima al TG1 e poi a Rai Sport. Ha condotto Uno Mattina Estate, La Domenica Sportiva, Pole Position ecc. Ha anche recitato in Annarè, il Conte di Melissa, L’ultimo rigore, Il cielo può attendere. Ha avuto inoltre un cameo nel ruolo di se stesso in Vita smeralda e ne L’allenatore nel pallone.

È convolato a nozze nel 1987 con la showgirl e conduttrice Maria Teresa Ruta. Dal loro matrimonio sono nate Guenda nel 1988 e Gianamedeo nel 1992. Si sono separati nel 1999 e divorziati nel 2004. Nelle ultime settimane, si sta parlando spesso del loro rapporto, in ragione della presenza di Guenda e Maria Teresa nella Casa del Grande Fratello Vip. In particolare, è una frase di Amedeo nei confronti di Guenda ad aver scatenato una reazione furiosa di Maria Teresa.