Coronavirus, anche Mara Venier si sottopone al tampone e decide di svelare il risultato ai suoi sostenitori: ecco l’esito su Instagram.

Sono davvero tantissime le persone dello spettacolo che, in questi ultimi giorni, hanno dichiarato di aver contratto il Coronavirus. Ad ‘aprire le danze’ in questa settimana è stata Gerry Scotti. Che, con un post condiviso sulla sua pagina ufficiale, ha annunciato di essere risultato positivo al temibile virus cinese. Dopo quel momento, si sono susseguiti diversi nomi. A partire da Picone di Striscia la Notizia, che, in realtà, era risultato positivo al test rapido. Ed era in attesa di quello molecolare. Fino ad Ornella Vanoni e Carlo Conti. A questi nomi che, purtroppo, sono risultati positivi, se ne aggiunge anche un altro. Che, come svelato sul suo canale social ufficiale, ha annunciato ai suoi sostenitori di essersi sottoposta al tampone. Non sappiamo esattamente per quale motivo abbia deciso di farlo, sia chiaro. Se magari, dato il suo impegno settimanale con Domenica In, è obbligata a stare sempre sotto controllo o se dietro c’è qualche sua preoccupazione. Fatto sta che, com’è suo solito fare, non ha potuto fare a meno di condividerne l’esito sul suo canale social. Ecco tutti i dettagli.

Coronavirus, Mara Venier si sottopone al tampone: l’esito su Instagram

Sappiamo benissimo come a Mara Venier, così come tantissime altre persone, la situazione Coronavirus spaventi in particolare modo. Non soltanto perché, come raccontato dalla diretta interessata, è in un’età avanzata e quindi a rischio, ma anche perché, nei mesi scorsi, suo marito ha avuto una gravissima polmonite. E, quindi, è preoccupata anche per lui. Sarà per questo motivo che, come svelato sui social, ha deciso di sottoporsi al tampone? Non lo sappiamo, come dicevamo precedentemente. Fatto sta che, dopo la positività al temibile virus cinese di numerosi personaggi televisivi, anche lei ha deciso di sottoporsi al tampone. E di svelarne l’esito con i suoi numerosi sostenitori. L’annuncio, pensate, è arrivato un po’ di tempo fa. E, in un vero e proprio batter baleno, ha conquistato l’interesse di tutti. D’altra parte, sappiamo benissimo che, sul suo canale social ufficiale, la Venier è super amata, seguita ed apprezzata. Ed ogni suo post riscontra un clamore davvero assurdo. E ne è testimone proprio quest’ultimo. Ecco, ma com’è andata a finire? Qual è l’esito del tampone di Mara Venier? Ecco tutti i dettagli.

‘Stamattina ho fatto il tampone e sono negativa’, scrive Mara Venier ai suoi sostenitori per tranquillizzarli. Insomma, una splendida notizia, c’è da ammetterlo. Che, senza alcun dubbio, ha reso felici davvero tanti dei suoi sostenitori.

