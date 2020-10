Coronavirus, la protesta si propaga anche a Firenze: scontri con la Polizia in strada, sta accadendo proprio in questi momenti.

A distanza di una settimana esatta dai violenti scontri che, dopo il coprifuoco stabilito da Vincenzo De Luca in territorio campano, si sono verificati a Napoli, le proteste a causa di questa situazione Coronavirus non si placano affatto. In questi ultimi giorni, infatti, vi abbiamo parlato di tutte quelle che si sono verificate nel nostro paese. A partire, quindi, da quelle nate in Campania. Fino a quella accaduta a Roma. Adesso, invece, vi parleremo della protesta che, proprio in questi istanti, si sta verificando tra le strade di Firenze. È proprio nella patria della letteratura italiana, infatti, che si sta svolgendo una vera e propria manifestazione. Durante la quale, a quanto pare, sembrerebbero essersi verificati anche dei violenti scontri con la Polizia.

Coronavirus, scoppia la protesta a Firenze: cosa sta accadendo in questi minuti

Quest’ultima che sta quasi per concludersi, c’è da ammetterlo, è stata una settimana davvero particolare. Reduci da un nuovo Dpcm emanato dal premier Giuseppe Conte per contrastare ed arginare l’ulteriore diffusione dei contagi da Coronavirus, in diverse città del nostro Paese si sono verificate diverse proteste. Non soltanto a Napoli e a Roma, come dicevamo precedentemente, ma anche a Firenze. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che proprio in questi istanti di Venerdì 30 Ottobre si stia verificando una nuova protesta a Firenze. Non sappiamo esattamente cosa stia accadendo nel minimo dettaglio, sia chiaro. Fatto sta che, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che si siano verificati anche dei violenti scontri con la Polizia.

Cosa accadrà nei prossimi giorni?

La situazione Coronavirus, lo sappiamo benissimo, si sta rivelando davvero drammatica. È proprio per questo motivo che, come raccontato in diversi articoli, c’è chi vorrebbe l’immediato lockdown generalizzato per il bene del Paese. Cosa succederà quindi? Purtroppo, non sappiamo null’altro. Stay tuned!

