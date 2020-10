Coronavirus, anche Urbano Cairo positivo: l’indiscrezione appena arrivata

Stando a questa clamorosa indiscrezione, sembrerebbe che Urbano Cairo sia risultato positivo al Coronavirus: cosa sta accadendo.

Tra i tanti personaggi dello spettacolo che, in questi ultimi giorni, stanno risultando positivi al Coronavirus, sembrerebbe che, in queste ultime ore, anche Urbano Cairo sia risultato contagiato dal temibile virus cinese. A lanciare questa clamorosa indiscrezione è stato Dagospia. Che, qualche ora fa, non ha affatto potuto fare a meno di condividere questa notizia. ‘All’ospedale San Paolo di Milano hanno appena ricoverato Urbano Cairo nel reparto infettivi’, recita la notizia condivisa un po’ di tempo fa da Dagospia. Sappiamo benissimo che, in questo ultimo periodo, il numero di contagiati purtroppo è aumentato considerevolmente. E, come raccontato anche in diversi nostri articoli, non sta risparmiando affatto la gente famosa. Ed Urbano Cairo, purtroppo, ne è la testimonianza. Ovviamente, come sottolineato da Dagospia, sembrerebbe che attualmente il proprietario di La7 sia curato con il Remdesivir. E che, attualmente, riversi in condizioni discrete. Ma bando alle ciance! Cerchiamo di capire dettagliatamente questa clamorosa indiscrezione lanciata da Dagospia.

Urbano Cairo positivo al Coronavirus: l’indiscrezione appena arrivata

Dopo Carlo Conti, Gerry Scotti, Ornella Vanoni e Paola Perego, anche Urbano Cairo sembrerebbe essere risultato positivo al Coronavirus. A lanciare l’indiscrezione, come dicevamo precedentemente, è stato Dagospia. Che, proprio qualche ora fa, sul suo sito ufficiale, ha lasciato trapelare la notizia. Stando a quanto si apprende, quindi, sembrerebbe che il proprietario di La7 attualmente sia ricoverato presso il San Paolo di Milano nel reparto infettivi. E che, a quanto pare, abbia ‘poca febbre e condizioni discrete’. Insomma, a quanto pare, sembrerebbe che le condizioni di salute del redattore de ‘Il Corriere della Sera’ non siano abbastanza preoccupanti. Anche se, come sottolineato da Dagospia, sembrerebbe che abbia già iniziato la cura con uno dei medicinali adeguati ed adatti a sconfiggere questo nemico invisibile.

Ricapitolando, quindi: stando a quanto si apprende da Dagospia, sembrerebbe che Urbano Cairo, seppure in condizioni non affatto gravi, sia ricoverato presso il San Paolo di Milano nel reparto infettivi a causa del Coronavirus. Purtroppo, fino a questo momento, non sappiamo null’altro.