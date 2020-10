Coronavirus, cosa dirà nella sua diretta Facebook il governatore della Campania, Vincenzo De Luca? Ecco una piccola anticipazione.

La Campania continua ad essere una delle regioni italiane più colpite dal Coronavirus. Il bollettino di ieri, 29 ottobre, ha registrato nuovi 3103 positivi su 17735 tamponi, un vero e proprio record. I pronto soccorso di Napoli sono al collasso, ieri il quotidiano Il Mattino spiegava una situazione davvero critica all’Ospedale Cardarelli. In Campania è attivo il coprifuoco dalle ore 23 e la chiusura dei locali alle ore 18, come da Dpcm: il governatore De Luca ha dovuto rinunciare al lockdown dopo le proteste dei cittadini che hanno fatto molto rumore. Venerdì 23 ottobre per le strade di Napoli si è creata una guerriglia urbana che ha fatto tremare tutti: i napoletani si sono ribellati alle parole del governatore che aveva minacciato un nuovo lockdown. Intanto il decreto Ristori, che prevede aiuti ai commercianti chiusi, è stato firmato ed ora pare il governatore spinga affinchè il governo chiuda tutto. Oggi venerdì 30 ottobre, come di consueto, è attesa la diretta Facebook del governatore. Cosa dirà ai suoi cittadini?

Coronavirus Campania, cosa dirà oggi Vincenzo De Luca in diretta

Il portale Fanpage anticipa qualche argomento che affronterà oggi Vincenzo De Luca nella sua consueta diretta Facebook del venerdì. Oggi 30 ottobre il governatore della Campania ribadirà quanto chiesto attraverso una lettera al premier Conte. La regione Campania aveva chiesto al governo l’invio da parte della Protezione Civile di 600 medici, con particolare attenzione agli anestesisti, e 800 infermieri. Il presidente De Luca si è lamentato poichè ad oggi sono arrivati solo 22 medici e 81 infermieri. Vincenzo De Luca inoltre, si legge, insiste affinchè il governo chiuda tutto.

La situazione in Italia

Il Coronavirus ieri, 29 ottobre, ha segnato un nuovo record assoluto di contagi in tutta italia. 26831 casi su oltre 201 mila tamponi sono i numeri registrati nella giornata di ieri: le regioni più colpite, oltre alla Campania, come vi abbiamo anticipato, c’è la Lombardia che ieri ha registrato 7339 positivi.