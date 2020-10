Diletta Leotta ed Alessandro Siani, la conferma è appena arrivata: vi sareste mai immaginati una notizia così clamorosa?

Fino a qualche ora fa, lo sappiamo benissimo, non ne avevamo assolutamente la conferma. Adesso, invece, l’abbiamo. Ovviamente, vi spiegheremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che questa notizia clamorosa ha a che fare con Diletta Leotta ed Alessandro Siani. Tranquilli, tra loro due non c’è assolutamente del tenero. Perché sappiamo benissimo che il l’attore, regista e sceneggiatore napoletano è felicemente sposato. E, a quanto pare, la bellissima conduttrice sportiva di Sky sembrerebbe essere ritornata con Daniele Scardina. Piuttosto, come raccontato in un nostro recente articolo, i due sono accomunati da un nuovo progetto lavorativo. Qualche ora fa, infatti, vi abbiamo parlato di una clamorosa indiscrezione. Che, in un vero e proprio batter baleno, ha reso felici ed entusiasti gli ammiratori di entrambi. Adesso, invece, vi diciamo che è finalmente arrivata la conferma. Di che cosa parliamo esattamente? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio.

Diletta Leotta ed Alessandro Siani, la conferma è finalmente arrivata: cosa sta accadendo

Soltanto qualche ora fa, come dicevamo precedentemente, vi abbiamo parlato di una clamorosa indiscrezione. Adesso, invece, ve ne diamo praticamente la conferma. Diletta Leotta sarà la protagonista indiscussa del nuovo film di Alessandro Siani. A darne l’ufficialità è stato l’attore napoletano in prima persona. Che, in collegamento radiofonico a Radio 105 Take Away, programma che la Leotta conduce insieme a Daniele Battaglia, non ha affatto nascosto questa clamorosa novità in arrivo. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che la conduttrice sportiva di Sky sia la protagonista di questa nuova pellicola. Che, insieme a Christian De Sica, si appresta ad allietarci a farci trascorrere delle ore completamente spensierate e divertenti nel 2021.

Insomma, modella, conduttrice radiofonica e sportiva e molto altro ancora: Diletta Leotta è una donna dalle mille risorse. Eppure, noi non vediamo l’ora di vederla nelle vesti da ‘attrice’. Voi?

Cosa succede con Daniele Scardina?

I due, come raccontato in un nostro articolo, si sono detti ‘addio’ qualche mese dopo la quarantena. E, soprattutto, a distanza di poco meno di due anni dal loro primo bacio. Non sappiamo esattamente quali siano stati i motivi che li hanno spinti a lasciarsi definitivamente. Fatto sta che, come raccontato dal pugile, il bel ‘Toretto’ ha particolarmente sofferto per la fine di questa storia d’amore. Eppure, stando a quanto si apprende dal settimanale ‘Chi’, sembrerebbe che tra i due sia ritornato il sereno. I due, infatti, sono stati beccati insieme. E, a quanto pare, avrebbero trascorso un weekend insieme. Sarà davvero così? Staremo a vedere!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui