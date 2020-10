Fabio Volo svela cosa succede durante le scene di sesso: “Fa impressione”, la rivelazione attraverso i social.

Fabio Volo torna a fare l’attore. Ad annunciarlo è stato proprio lui, in un post pubblicato sui suoi social Il ruolo che interpreterà è ancora top secret, ma attraverso il suo canale social fornisce indizi e dettaglio, scattando foto direttamente dal set. E proprio poco fa, Volo ha pubblicato un nuovo post, che non è passato affatto inosservato. Il motivo? Lo scrittore ha svelato cosa succede durante le scene di sesso: un retroscena che nessuno potrebbe immaginare! Ecco cosa ha scritto nella didascalia dell’ultima foto condivisa sui social. Una foto in cui si mostra in una versione assolutamente inedita.

Fabio volo è tornato sul set nelle vesti di attore. Lo scrittore e conduttore, giorno dopo giorno, svela dettagli suo suo nuovo film, di cui per non sappiamo molto. In diretta in radio al Volo del mattino, ha spiegato che il personaggio che interpreta ha qualche anno in meno a lui: da qui l’esigenza di tingere barba e capelli, per sembrare più giovane. Ma è attraverso i suoi canali social che Fabio Volo ha svelato un retroscena davvero ‘particolare’. Cosa accade durante le scene di sesso? Ebbene, a svelarlo è stato proprio lui. Date un’occhiata:

“Per le scene di sesso mi tolgono i tatuaggi, dopo anni fa impressione rivedersi senza!”, scrive Volo, postando una foto dove, in effetti, mostra le braccia completamente prive di tattoo. Una versione ‘inedita’ quella di Fabio Volo, che in effetti ha un bel po’ di tatuaggi, soprattutto sulle braccia. Potete vederli in questo scatto condiviso su Instagram:

Insomma, un retroscena ‘piccante’ che forse non tutti immaginavano. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni sul nuovo film con protagonista Fabio Volo. E voi, siete curiosi di vederlo e di scoprirne la trama? Noi non vediamo l’ora!