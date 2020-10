Francesco Oppini, dove vive e che lavoro fa: non tutti lo sanno, ecco come si svolge quotidianamente la vita del figlio di Alba Parietti.

Francesco Oppini è uno dei grandi protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Figlio di Alba Parietti e dell’attore Franco Oppini, è nato nel 1982 e ha 38 anni. Da quando è entrato nella casa più spiata d’Italia si sta facendo conoscere come persona e sta riscuotendo un certo successo anche tra le donne nella casa. Nelle scorse settimane, infatti, Dayane Mello ha più volte ammesso di avere un interesse nei suoi confronti, ma lui, che è felicemente fidanzato, ha sottolineato che da parte sua c’è solo un’amicizia nei confronti della modella brasiliana. Durante questa esperienza televisiva, Francesco ha anche raccontato il terribile lutto che ha segnato la sua vita, ovvero la perdita della sua fidanzata Luana, morta in un incidente stradale nel 2006. Insomma, il pubblico sta conoscendo la sua storia e la sua vita privata. Non tutti sanno, però, dove vive e soprattutto che lavoro fa Oppini. Siete curiosi di scoprire tutto nel dettaglio? Alcune cose vi lasceranno a bocca aperta!

Francesco Oppini, sapete che lavoro fa? Non tutti lo immaginano, ecco tutti i dettagli sul gieffino

Francesco Oppini è uno dei concorrenti dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip e in questo percorso si sta facendo conoscere dal grande pubblico. Finora, infatti, per molti era noto solo come il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, mentre adesso la gente conosce molti più dettagli sulla sua vita privata. Ad esempio, sapete dove abita Francesco? Nonostante sia di origine torinese, vive a Milano da diverso tempo, perché è proprio qui che si svolge il suo lavoro. Sapete di cosa si occupa Oppini? Non tutti lo immaginano, ma il figlio di Alba Parietti ha una grande passione per i motori, infatti lavora da anni in un concessionario di automobili.

Oltre a questo, però, ha ereditato dai genitori anche la passione per lo spettacolo, infatti di tanto in tanto collabora con radio e giornali e inoltre fa il telecronista sportivo in un programma sul canale 7Gold. In particolare si occupa della Juventus, che è anche la sua squadra del cuore.

Oltre alla passione per i motori e per il calcio, Francesco ha come hobby anche la palestra, come dimostrano le foto che pubblica sul suo profilo Instagram, in cui si mostra mentre si allena.