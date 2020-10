Francesco Renga e Ambra Angiolini: l’indizio social fa impazzire i fan

Con una storia su Instagram che riguarda proprio la sua ex Ambra Angiolini, Francesco Renga fa sognare i fan: che tra loro non sia finita?

Francesco Renga e Ambra Angiolini sono stati per anni una coppia amatissima: l’ex ragazzina prodigio di Non è la Rai e il bellissimo cantautore friulano, prima di separarsi nel novembre del 2015, hanno avuto due figli. Ciascuno ha preso la sua strada: l’attrice ormai da tempo è legata all’allenatore di calcio Massimiliano Allegri, mentre l’ex vincitore di Sanremo ha ufficializzato il suo rapporto con Diana Poloni, una donna bresciana lontana dal mondo dello spettacolo. Per ora, quindi, il ritorno di fiamma sperato dai fan sembra un’ipotesi non realistica, ma c’è da dire che l’affetto che ancora li lega è una grande dimostrazione di civiltà e maturità da parte di entrambi. Proprio oggi Renga ha condiviso sul suo profilo Instagram delle storie che riguardano la sua ex. Vediamo di cosa si tratta.

Ambra Angiolini, da attrice a scrittrice: il libro dell’ex compagna di Francesco Renga

Ambra Angiolini è oggi una delle attrici di punta del panorama cinematografico italiano: dai tempi di Non è la Rai, quella ragazzina tutto pepe ne ha fatta di strada, dimostrando a tutti che la stoffa c’era e da vendere. Tantissimi i film in cui la Angiolini ha emozionato e fatto divertire il pubblico, prendendosi una bella rivincita su coloro che ai suoi esordi l’avevano sottovalutata. Ambra però non si ferma mica qui, anzi la sua carriera sembra spingersi sempre più in là: è appena uscito infatti il suo primo libro, InFame edito da Rizzoli, che racconta il suo difficile rapporto col cibo e soprattutto della bulimia, di cui l’attrice romana ha sofferto per anni, fino alla nascita della sua prima figlia Yolanda.

Con un bellissimo gesto, Renga nelle sue storie Instagram ha condiviso il libro di Ambra, annunciando che comincerà a leggerlo presto. Ha poi mandando un bacio alla sua ex, che lo ha ringraziato a sua volta tramite social.

