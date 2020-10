Franceska Pepe positiva al test sierologico: “Non sarò al GF Vip”, l’annuncio a pochi minuti dalla diretta di questa sera, venerdì 30 ottobre.

Franceska Pepe non sarà presente nella puntata di questa sera del Grande Fratello Vip. La concorrente, attraverso le sue stories di Instagram, ha dichiarato di essere risultata positiva al test sierologico per il Coronavirus. Di conseguenza, dovrà essere sottoposta ad ulteriori controlli per avere risultati perfettamente attendibili. Nei video postati sul suo profilo social, la modella si mostra molto dispiaciuta per non essere presente alla diretta di questa sera e invita tutti ad essere prudenti il più possibile per evitare il contagio. In seguito, le sue parole.

Franceska Pepe positiva al test sierologico: “Non sarò al GF Vip”, l’annuncio su Instagram

Se aspettate le sue battute pungenti e mai banali durante la diretta del GF Vip, resterete delusi. Franceska Pepe non sarà in studio al GF Vip poiché è risultata positiva al test sierologico del Coronavirus. L’ex gieffina ha dichiarato di essere molto sorpresa poiché sta benissimo e non ha alcun sintomo: “Non si sa se il risultato è attendibile al 100%, devo fare un tampone per sapere se posso trasmettere il Covid e se effettivamente ce l’ho”, ha dichiarato la Pepe. Che coglie l’occasione per invitare tutti ad usare le mascherine, lavare le mani e stare super attenti, in questo momento così difficile: “Ora come mai è in circolo questo virus, per la sicurezza di tutti cerchiamo di rispettare le regole, così da contenere i danni”.

Non ci sarà neanche Cristina Tomasini, fidanzata di Francesco Oppini: come annunciato da Alba Parietti in un post, entrambe erano state invitate al GF Vip ma hanno dovuto rinunciare alla presenza in puntata. Una puntata che si preannuncia ricca di colpi di scena: dall’esito del super televoto in corso da ben due settimane, al nuovo ingresso di Paolo Brosio. Non ci resta che scoprire cosa accadrà durante la diretta! Chi seguirà la puntata?