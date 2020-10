GF Vip, il messaggio della sorella di Andrea Zelletta poche ore prima della diretta di questa sera: cosa sta succedendo all’ex tronista?

In queste ultime ore, lo sappiamo benissimo, non si fa altro che parlare di lui: Andrea Zelletta. Poco meno di ventiquattro ore fa, come raccontato in un nostro recente articolo, l’ex tronista di Uomini e Donne è uscito dalla casa del Grande Fratello in modo del tutto inaspettato. Ancora adesso, infatti, non sappiamo esattamente cosa sia successo al bellissimo pugliese. Fatto sta che, come scritto in questo messaggio social che annunciava la sua uscita, sembrerebbe che Zelletta sia uscito per motivi personali. Ecco, ma cos’è successo esattamente? Andrea sta male? O, magari, è successo qualcosa al di fuori del contesto televisivo ? Fino a questo momento, purtroppo, non possiamo darvi una risposta certa. Fino ad adesso, infatti, nessuno ha più riferito nulla. Eppure, qualche ora prima della quattordicesima puntata di Venerdì 30 Ottobre del Grande Fratello Vip, la sorella di Andrea ha voluto scrivere un messaggio sul suo canale social ufficiale. Ecco le parole della giovanissima Alessia su Instagram.

Andrea Zelletta, il messaggio di sua sorella Alessia poco prima del Grande Fratello Vip

In attesa di scoprire cos’è esattamente successo ad Andrea Zelletta e, soprattutto, perché, meno di ventiquattro ore fa, l’ex tronista di Uomini e Donne ha abbandonato improvvisamente ed inaspettata la casa, è giunto il messaggio di sua sorella Alessia. Pochissime ore prima della quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip, la giovanissima sorella minore del bel pugliese ha deciso di rompere il silenzio. E, soprattutto, di rispondere a tutte quelle persone che, in queste ultime ore, le stanno chiedendo informazioni su quanto è successo esattamente. E come sta suo fratello. Come dicevamo precedentemente, infatti, al momento dell’uscita di Andrea dalla casa del GF Vip, non è stato affatto svelato il motivo che lo ha spinto a tale decisione. E, sia chiaro, nemmeno Alessia l’ha svelato. Fatto sta che la giovanissima ha voluto tranquillizzare tutti i sostenitori di Andrea.

Seppure in orari completamente differenti e, soprattutto, distanti tra di loro, si vede chiaramente che Alessia non fa altro che tranquillizzare i suoi sostenitori ed, ovviamente, quelli di suo fratello. Non soltanto, infatti, la giovanissima ammette di aver ricevuto tantissimi messaggi e di non essere capace a rispondere a tutti, ma sottolinea loro di stare tranquille. Delle parole che, diciamoci la verità, a poche ore dalla quattordicesima diretta del GF vip, fanno senza alcun dubbio tirare un sospiro di sollievo. Ma cosa accadrà ancora? Alfonso Signorini ci darà ulteriori informazioni al riguardo? Staremo a vedere!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui