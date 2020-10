GF Vip, anticipazione bomba: questa sera entrerà nella Casa proprio lui; cosa accadrà nel corso del nuovo appuntamento.

Tutto pronto per una nuova, attesissima puntata, del Grande Fratello Vip 5. Questa sera, venerdì 30 ottobre, andrà in onda un nuovo appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini: un appuntamento che si preannuncia ricco di colpi di scena! Innanzitutto perché conosceremo finalmente l’esito del super televoto, che dura da ben 15 giorni! Chi uscirà tra Elisabetta Gregoraci, Maria Teresa Ruta, Guenda Goria, Francesco Oppini, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli? Staremo a vedere! Nel frattempo, però, pare proprio che questa sera ci sarà, finalmente, un nuovo ingresso nella Casa più spiata della tv. Dopo lo slittamento delle nuove entrate, a causa della positività al Covid di Selvaggia Roma, Giornalettismo anticipa che un nuovo concorrente entrerà proprio questa sera. Ecco di chi si tratta!

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

GF Vip, anticipazione bomba: Paolo Brosio questa sera entrerà nella Casa

Pronti per una nuova puntata del GF Vip 5? A quanto pare, questa sera accadrà davvero di tutto! A partire da un nuovo ingresso, che tanto ‘nuovo’ non è! Questa sera, infatti, entrerà in casa Paolo Brosio. Ad anticiparlo è stato Giornalettismo, che riporta che il concorrente farà finalmente il suo ingresso questa sera, 30 ottobre. Ricordiamo che il giornalista era nel cast ufficiale del GF Vip 5 sin dall”inizio, ma ha contratto il Covid proprio poco prima dell’inizio del reality show. Un momento difficile per Brosio, che è stato anche ricoverano in ospedale per svariati giorni. Dopo tutti i controlli e le attese del caso, Paolo Brosio è pronto ad iniziare la sua avventura nella Casa più spiata della tv. Siete contenti di vederlo nella casa?

Ricordiamo che lo scorso lunedì sarebbero dovuti entrare in casa altri tre concorrenti: Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma. La loro entrata è però stata rimandata poiché quest’ultima è risultata positiva al Coronavirus. Di conseguenza, anche gli altri due ingressi sono stati momentaneamente bloccati. Come ha annunciato Signorini durante l’ultima diretta, però, l’ingresso delle new entry è stato solo posticipato. Non ci resta che attendere le prossime novità per scoprire cosa accadrà.

Andrea Zelletta entrerà nella Casa?

Intanto, ieri sera, Andrea Zelletta ha abbandonato la casa per motivi personali, che non sono stati specificati. Si tratta di un’uscita momentanea a quanto pare: l’ex tronista dovrebbe rientrare in casa nelle prossime ore, in vista della puntata di questa sera.