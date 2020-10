GF Vip, colpo di scena: la decisione poco prima della diretta di questa sera, 30 ottobre 2020.

Questa sera, 30 ottobre 2020, andrà in onda una nuova, attesissima puntata del GF Vip 5. Una puntata in cui accadrà davvero di tutto. E, tra i momenti più attesi dal pubblico c’è quello in cui sarà svelato l’esito del televoto. Una nomination davvero ‘tosta’, quella di questa sera. E, tra i sei nominati, c’è anche lui, Francesco Oppini. Il figlio di Alba Parietti è uno dei concorrenti più in vista della Casa, dalla quale questa sera potrebbe essere eliminato. Nelle ultime ore, era trapelata la notizia che la sua fidanzata Cristina sarebbe entrata in casa a fare una sorpresa a Francesco, ma, attraverso un post di Instagram, la mamma Alba Parietti ha fatto sapere che questa sorpresa non ci sarà. Ecco cosa è accaduto a poche ore dalla diretta.

GF Vip, colpo di scena: la decisione arriva poco prima della puntata, niente sorpresa per Oppini

Niente sorpresa per Francesco Oppini. La sua amata fidanzata Cristina Tomasini non sarà al Grande Fratello Vip, durante la puntata di questa sera. Ad annunciarlo è stata Alba Parietti, mamma del concorrente, attraverso il suo canale ufficiale di Instagram. Sia Cristina che Alba erano state invitate in trasmissione, ma hanno preferito evitare. Nel post apparso su Instagram, la Parietti specifica la motivazione:

Come si legge nella didascalia al post, Cristina, che tra l’altro compie anche gli anni proprio oggi, ha scelto di non andare in puntata per motivi lavorativi. Una scelta responsabile, come l’ha definita Alba, soprattutto in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo in questo momento. E proprio Alba si è accodata alla decisione della nuora, aggiungendo che questa sera si uniranno in casa per festeggiare il compleanno e seguire il loro amato Francesco in tv.

E voi, seguirete la puntata del Grande Fratello Vip 5 di questa sera? Per chi fate il tifo in questa accesissima nomination? Al televoto, insieme a Oppini, ci sono Stefania Orlando, Elisabetta Gragoraci, Maria Teresa Ruta, Guenda Goria e Pierpaolo Pretelli.