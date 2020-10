Ad inizio quattordicesima puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha spiegato cos’è successo ad Andrea Zelletta: le sue parole.

La quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip è appena iniziata. Ed Alfonso Signorini, dopo aver annunciato l’ingresso di un nuovo concorrente, non ha affatto potuto fare a meno di parlare di Andrea Zelletta. Poco più di ventiquattro ore fa, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, l’ex tronista di Uomini e Donne ha abbandonato la casa più spiata d’Italia. E, fino a questo momento, non abbiamo affatto saputo cosa gli fosse esattamente accaduto. ‘Per motivi personali’, è stato scritto in questo ultimo messaggio scritto dal GF vip per annunciare al suo pubblico l’uscita improvvisa del suo concorrente. Ecco, ma a distanza di un po’ di tempo, cosa è esattamente successo al bel Zelletta? Cerchiamo di capire nel minimo dettaglio le parole di Alfonso Signorini ad inizio quattordicesima puntata del GF Vip.

Cosa è successo ad Andrea Zelletta? Le parole di Signorini ad inizio GF Vip

Sapevamo che sarebbe successo. E, in effetti, è stato proprio così. Ad inizio quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini, dopo aver salutato tutti i ‘vipponi’, non ha affatto potuto fare a meno di aggiornare i suoi coinquilini ed, ovviamente, tutto il pubblico a casa su Andrea Zelletta. Ecco, ma cos’è successo esattamente all’ex tronista di Uomini e Donne? E, soprattutto, per quale motivo il pugliese ha abbandonato, molto probabilmente momentaneamente, la casa più spiata d’Italia? Purtroppo, così come l’ultimo messaggio che annunciava la sua improvvisa uscita, anche la colonna portante del famoso reality di Canale 5 non ha saputo svelare qualche dettaglio in più. Anche in questo caso, infatti, Signorini ha detto che, al momento, l’ex tronista ha abbandonato la casa per ‘motivi personali’. Ma, purtroppo, non ha svelato nulla in più. Quindi, ancora adesso, purtroppo, non possiamo darvi alcune informazione su Andrea Zelletta.

In attesa di scoprire cos’è esattamente successo e, soprattutto, come sta Andrea, anche sua sorella ha voluto scrivere un messaggio prima del GF Vip. Ed ha voluto tranquillizzare tutti.

