GF Vip, Elisabetta ammette di aver sognato il suo ex: la reazione inaspettata di Pierpaolo; è successo tutto in diretta.

Una puntata incandescente, quella del Grande Fratello Vip in onda questa sera, venerdì 30 ottobre. Una puntata in cui si è parlato come sempre della ‘coppia’ della casa: quella formata da Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Tra loro, in realtà, non è accaduto nulla di eclatante, ma la loro complicità è sempre più forte. L’ “amicizia speciale” tra i due si evolverà in qualcosa di più? Staremo a vedere. Nel frattempo, durante la diretta di questa sera, è spuntato un retroscena davvero singolare. Elisabetta ha ammesso di aver sognato il suo ex Flavio Briatore e lo ha rivelato a Pierpaolo. Ecco cosa è accaduto durante la diretta di questa sera.

“L’ho sognato Flavio, lo sogno tutti i giorni. Mi capita di sognarlo sempre, anche l’altro ieri l’ho sognato!”. È quanto ha rivelato Elisabetta Gregoraci durante la diretta di questa sera del Grande Fratello Vip. “Sarà contento Pierpaolo di sapere che di notte sogni Briatore“, risponde Alfonso Signorini, spiazzato dalla rivelazione della conduttrice. Ma attenzione: una rivelazione che qualcuno già conosceva! “Ma già lo sapevo, me l’aveva già detto! Ho avuto il tempo di sfogare!”, ha confessato Pierpaolo, rispondendo alla domanda pungente di Signorini. Che conclude: “Avete tanti segreti eh insieme!”. Un siparietto davvero esilarante, quello a cui abbiamo assistito durante la quattordicesima puntata del GF Vip.

Insomma, la complicità tra i “Gregorelli”, come li hanno definiti i fan unendo i loro cognomi, è sempre più forte. Non ci resta che scoprire cosa accadrà tra loro nella casa nei prossimi giorni. Moltissimi fan credono nella loro storia d’amore, ma c’è anche chi pensa che la loro vicinanza sia ‘strategica’. E voi, cosa pensate di questa coppia? Vi piacciono insieme?