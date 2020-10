Arriva una confessione a sorpresa di Francesco Oppini, concorrente del GF VIP: ecco cosa ha raccontato alla sua coinquilina poco fa.

Il Grande Fratello VIP torna questa sera di venerdì 30 ottobre pronto a regalare tantissimi nuovi colpi di scena. Sapete che ci sarà una new entry da stasera? Proprio così! In serata è prevista l’entrata nella casa più spiata di Cinecittà di Paolo Brosio, il giornalista che era nel cast ufficiale del GF VIP 5 ma che purtroppo ha contratto il Covid a pochi giorni dall’inizio. La sua entrata è stata dunque posticipata e questa sera i concorrenti accoglieranno un nuovo coinquilino. Oggi venerdì 30 ottobre è una giornata speciale anche per Francesco Oppini: in questo giorno è nata la sua dolce metà, Cristina. Con l’intento di prepararle una torta, ha chiesto a Maria Teresa Ruta consigli su come procedere. La sua coinquilina gli ha dato alcune idee su come fare la torta perfetta: nel chiacchierare entrambi si sono lasciati andare a confessioni private. Ecco cosa ha raccontato Francesco.

GF VIP, “Da ragazzo ne ho sofferto”: la confessione a sorpresa di Francesco Oppini

Il Grande Fratello VIP regala sempre dettagli particolari ai suoi fan. Il protagonista oggi è Francesco Oppini che poco fa ha regalato un suo pensiero alla sua coinquilina Maria Teresa Ruta ed ovviamente a tutto il pubblico Mediaset. Il noto concorrente, figlio di Alba Parietti, si prepara ad organizzare una torta per la sua dolce metà che oggi compie gli anni. Nel chiacchierare con Maria Teresa si è lasciato andare ad un commento sulla sua compagna. Cristina non ama essere sotto le luci dei riflettori e questo particolare piace molto a Francesco, sapete perchè? “Da ragazzo ne ho sofferto, quando magari c’era interesse con una ragazza mi dicevano -perchè tu sei il figlio di- come se potessi dare qualcosa in più” ha confessato il noto concorrente del GF VIP. Per Francesco aver trovato una donna come Cristina è un valore inestimabile.