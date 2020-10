Uomini e Donne, ricordate Laura Lella, l’ex tronista che fece letteralmente infuriare Maria de Filippi? La giovane fu espulsa dal programma in diretta: ecco cosa fa oggi e com’è diventata.

Vi ricordate di Laura Lella? Parliamo della tronista di Uomini e Donne che fu espulsa da Uomini e Donne, dopo esser stata ripresa con toni duri da Maria De Filippi. Correva la stagione 2010 e Laura sosteneva di provare qualcosa per un corteggiatore che aveva già eliminato e che non aveva scelto settimane prima, Federico. Alcune sue parole durante la puntata fecero andare su tutte le furie la conduttrice del programma: la tronista fu accusata di aver preso in giro il pubblico e tutto il programma. La De Filippi decise di mandar via la tronista dai lunghi capelli biondi: sono trascorsi 10 anni, siete curiosi di scoprire com’è diventata oggi e cosa fa? Vi sveliamo tutto…

Uomini e Donne, ricordate Laura Lella? Com’è diventata e cosa fa nella vita

Il suo profilo Instagram ha la privacy e di Laura Lella per questo motivo non possiamo scoprire troppo! E’ diventata famosa nello studio di Uomini e Donne ma qualcosa, nel suo percorso, andò storto! La donna fece letteralmente infuriare Maria de Filippi ed in diretta lasciò il trono: tutti la ricordano per i suoi lunghi capelli biondi ed il suo viso angelico. Ma com’è diventata con il tempo la bella Laura? Beh, possiamo dirvi con certezza che nonostante siano trascorsi 10 anni, l’ex tronista non è affatto cambiata. Sul web si legge che vive a Verona e lavora in un ristorante cocktail bar. Condivide la vita con Rony Shemtov, il suo compagno che le ha permesso di diventare mamma di una bimba. Questo un selfie di Laura e del suo fidanzato sui social: