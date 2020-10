Michael De Giorgio accoltellato: bruttissimo episodio per l’ex concorrente di Temptation Island, il racconto è davvero choc.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lui: Michael De Giorgio. In coppia con la sua fidanzata dell’epoca Lara Rosie Zorzetto, il giovanissima è stato uno dei concorrenti della sesta edizione di Temptation Island. E, sin da subito, ha saputo catturare l’attenzione su di sé. Impossibile, infatti, dimenticare il suo percorso all’interno dell’Is Morus Relais. E, soprattutto, della ‘strategia’ utilizzata dalla sua ex fidanzata per smascherarlo. Da quel momento, sono passati diversi anni. Eppure, in questi ultimi giorni, Michael ha nuovamente catturato l’interesse dei suoi sostenitori in seguito ad un bruttissimo episodio capitatogli. E che, tra l’altro, il diretto interessato non ha affatto potuto fare a meno di raccontare ai suoi sostenitori. ‘Questa notte sono stato ferito con una forbice, è entrata ed uscita dall’altra parte del polso, ha lesionato i tendini ed ho rischiato l’emorragia’, ha iniziato a dire il bel De Giorgio per dire di essere stato accoltellato. Ecco, ma cos’è successo esattamente? A raccontare ogni cosa è stato il diretto interessato in una sua intervista a Fanpgage.

A distanza di qualche giorno dal bruttissimo episodio di cui è stato protagonista, Michael De Giorgio ha raccontato ogni cosa in una sua intervista a Fanpage. In quest’occasione, infatti, l’ex di Temptation Island non ha potuto affatto fare a meno di svelare ogni cosa nel minimo dettaglio. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che l’aggressione con le forbici sarebbe avvenuta in macchina. E che, soprattutto, ad avergliela causata sia stata la sua ex fidanzata. Stando alle sue parole, sembrerebbe che i due abbiano avuto un litigio in casa. E che, dopo aver allertato le autorità, questi abbiano invitato i due a separarsi. Michael, però, si è offerto ad accompagnare la sua compagna a casa. E sarebbe stato proprio in questo momento che avrebbe subito l’aggressione. Durante il tragitto, la ragazza avrebbe iniziato ad inveire contro di lui. Fino a quando, invitata da Michael ad abbandonare il velivolo, avrebbe fatto finta di scendere. E l’avrebbe colpito con le forbici.

Un bruttissimo colpo, da come si può capire. Anche perché, come specificato anche dal diretto interessato, l’aggressione gli ha provocato una lesione dei tendini. Ed un’emorragia.