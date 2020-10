Paolo Brosio, sapete in cosa è laureato? Non indovinereste mai

Paolo Brosio, sapete in cosa è laureato il nuovo concorrente del GF Vip? Non indovinereste mai.

Questa sera, venerdì 30 ottobre, ci sarà un nuovo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. Ad unirsi al gruppo dei ‘vipponi’ sarà Paolo Brosio, che finalmente potrà iniziare la sua avventura nel reality più spiato della tv. Si, perché Brosio sarebbe dovuto entrare nella Casa all’inizio, insieme al resto dei concorrenti. Ma, proprio a pochi giorni dall’inizio del reality, ha contratto il Covid. Un periodo difficile per il giornalista, che è stato ricoverato per circa due settimane in ospedale. Ora, però, Paolo Brosio è pronto a diventare un concorrente ufficiale di questa quinta edizione. Saranno felici gli altri vip? Staremo a vedere! Intanto, conosciamolo meglio. Forse non tutti sanno, ad esempio, in cosa è laureato il nuovo concorrente del GF Vip. Ve lo sveliamo noi!

Paolo Brosio, sapete in cosa è laureato? Una curiosità sul nuovo concorrente del Grande Fratello Vip

Paolo Brosio è uno dei concorrenti ufficiali del GF Vip 5. Seppur in ritardo, a causa del Coronavirus, il giornalista entrerà nella Casa più spiata della tv. Dove, siamo certi, si farà notare eccome. Non vediamo l’ora di scoprire cosa accadrà e, soprattutto, come reagiranno gli altri vip al suo ingresso. Intanto, qualche curiosità su Brosio: sapete quale laurea ha conseguito? Forse non tutti indovinerebbero, poiché si distacca da quelli che sono stati i suoi interessi successivi. Nel 1985, Paolo Brosio si è laureato in Giurisprudenza con 110 e lode all’Università di Pisa.

Una curiosità che non tutti conoscevano, sul noto giornalista, scrittore e conduttore televisivo! Non ci resta che attendere il suo ingresso al GF Vip per scoprire cosa accadrà e come cambieranno le dinamiche del gioco. Nella Casa, ormai è chiaro, ci sono due gruppi: quello della ‘stanza blu’ e quello della ‘stanza arancione’. Con quali concorrenti legherà di più il nuovo arrivato? Staremo a vedere!

Quando entreranno i nuovi concorrenti al GF Vip

E nella Casa più spiata della tv dovrebbero entrare anche Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Sleviaggia Roma. I tre nuovi concorrenti avrebbero dovuto fare il loro ingresso lo scorso lunedì ma tutto è saltato all’ultimo minuto: la Roma è risultata positiva al Covid. Pare, però, che la loro entrata avverrà prossimamente, ma non è stata ancora annunciata alcuna data. Non ci resta che attendere ulteriori news! E voi, state seguendo questa edizione del GF Vip?