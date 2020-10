Picone di Striscia la Notizia ha appena confermato di essere positivo al Coronavirus: l’annuncio social, cosa sta accadendo.

La notizia si è diffusa qualche giorno fa. E a darla è stata il profilo Twitter ufficiale di ‘Striscia la notizia’. Dopo essersi sottoposto al test rapido per il Coronavirus, Picone è risultato positivo. Ed è per questo motivo che, oltre ad essere assente nel tg satirico di Antonio Ricci, era anche in attesa del risultato del test molecolare. Ecco. Sono trascorsi alcuni giorni fa da questo molto, eppure soltanto adesso ne abbiamo avuto la conferma: Picone è positivo al Covid-19. Ad annunciarlo è stato il diretto interessato. Che, sulla sua pagina Instagram ufficiale condivisa con il suo collega Ficarra, non ha affatto potuto fare a meno di annunciare la sua positività al suo tanto caro ed affezionato pubblico social. Ovviamente, fino a questo momento, non sappiamo quando il siciliano potrà nuovamente sedersi accanto al suo ‘compare’ al timone di ‘Striscia’. Anche se, come annunciato dal diretto interessato, fino al suo ritorno, ci sarà Sergio Friscia.

Striscia la Notizia, Picone conferma di essere positivo al Coronavirus: l’annuncio

‘Purtroppo il tampone ha confermato che ho il Covid’, ha iniziato a dire Picone, in questo ultimo post social per annunciare al suo pubblico di essere positivo al Coronavirus. Come dicevamo precedentemente, soltanto qualche giorno fa vi avevamo parlato dell’esito positivo al test rapido. Invece, adesso, è giunta praticamente la conferma: il comico siciliano nonché storico conduttore di Striscia la Notizia insieme a Ficarra è positivo. Ovviamente, così come Carlo Conti e Gerry Scotti, anche Valentino Picone ha tranquillizzato i suoi sostenitori dicendo di stare bene. ‘ Voglio rassicurare tutti: sto bene. Spero di tornare presto accanto a mio compare’, ha continuato a scrivere il comico.

Ovviamente, come dicevamo precedentemente, non sappiamo quando potremmo nuovamente rivederlo nei panni di conduttore di ‘Striscia la Notizia’. I tempi di recupero dal Coronavirus, lo sappiamo, sono ancora incerti. Fatto sta che, al suo posto, ci sarà Sergio Friscia. In attesa di rivederlo nuovamente insieme a Ficarra, gli facciamo i nostri più sinceri auguri di una pronta guarigione.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui