Pierpaolo Pretelli, perché è finita con Ariadna Romero: il retroscena che non tutti conoscono, ecco i dettagli sulla passata storia del gieffino.

Pierpaolo Pretelli è senza dubbio uno dei grandi protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip. L’ex velino, nonché ex corteggiatore di Uomini e Donne, si sta facendo conoscere e apprezzare dal grande pubblico grazie a questa esperienza, ma soprattutto sta vivendo un rapporto molto intenso e particolare con Elisabetta Gregoraci. I due si sono conosciuti all’interno della casa e hanno instaurato un’amicizia ‘speciale’, come loro stessi l’hanno definita. Pierpaolo è molto interessato alla bella showgirl, ma lei per il momento non sembra pronta a vivere una storia davanti alle telecamere, anche se non disdegna le attenzioni di Pretelli. Inoltre, come lei stessa ha ammesso, ha anche un pensiero per una persona fuori dalla casa, quindi vuole fare chiarezza prima di lasciarsi andare.

Pierpaolo, invece, si è più volte dichiarato single e pronto a trovare l’amore. Nel suo passato c’è l’importante storia con la modella Ariadna Romero, dalla quale ha avuto suo figlio Leonardo. Ma sapete perché è finita tra loro? Non tutti conoscono questo retroscena!

Pierpaolo Pretelli, perché è finita con la sua ex Ariadna Romero: ecco il retroscena che non tutti conoscono

Pierpaolo Pretelli ha più volte sottolineato di essere single da quando è entrato nella casa del Grande Fratello Vip. L’unico amore della sua vita, al momento, è il figlio Leonardo, nato nel 2017 dalla storia con la modella Ariadna Romero. I due sono stati insieme per qualche anno, ma poi la loro storia si è conclusa. Il motivo, come raccontato dallo stesso Pierpaolo a Pomeriggio 5, è che la coppia non andava più d’accordo: “Si sono create delle piccole fratture nel rapporto”, ha ammesso, “come genitori siamo quasi perfetti, ma il nostro rapporto non è andato di pari passo al nostro essere genitori. Negli ultimi mesi non trovavamo un punto d’incontro. Non è successo niente di grave se non il fatto che si litigava tutti i giorni”.

Con queste parole molto chiare, Pierpaolo ha spiegato tutti i motivi della rottura con Ariadna. Poco prima di entrare nella casa del GF Vip, però, Pretelli ha raccontato a FanPage che per lui il capitolo è stato definitivamente chiuso solo 6 mesi fa. Cosa ne pensate delle sue parole?