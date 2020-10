Chi condurrà Tale e Quale Show venerdì 30 ottobre? La positività di Carlo Conti al Covid-19 ha allarmato tutti: non temete, la Rai ha trovato una fantastica soluzione!

Il famosissimo conduttore Rai, Carlo Conti, è risultato positivo al Coronavirus. Ad annunciarlo è stato lui stesso attraverso il suo canale Instagram: nel post pubblicato spiega di essere a casa e per fortuna di essere asintomatico, sotto controllo medico. Il messaggio su Instagram è stato subito inondato di commenti: “Guarisci presto”, “Forza Carlo” sono solo alcune delle parole che si leggono scritte per lui da amici e colleghi. E’ successo solo due giorni fa ed oggi, 30 ottobre, è super attesa la nuova puntata di Tale e Quale show! Cosa succederà? Chi condurrà il famoso programma di Rai Uno? La Rai ovviamente ha trovato una fantastica soluzione.

Tale e Quale Show, Conti positivo al Covid: chi condurrà il programma venerdì 30 ottobre

Tale e Quale Show torna questa sera di venerdì 30 ottobre su Rai Uno. Dopo la vittoria di Pago, è tempo del famosissimo Torneo dei campioni di Tale e Quale Show. Il programma partirà questa sera fino alla finalissima in programma il 13 novembre. I sei migliori concorrenti della 10 edizione sfideranno i 4 migliori dello scorso anno: Pago, Virginio Simonelli, Barbara Cola, Carolina Rey, Giulia Sol e Sergio Muniz si sfideranno con Agostino Penna, Francesco Monte, Lidia Schillaci e Jessica Morlacchi. Saranno serate entusiasmanti verso la finalissima.

La positività al Covid-19 di Carlo Conti però ha fatto tremare tutti: cosa succederà questa sera? Chi condurrà? Beh, la Rai ha deciso di far guidare ugualmente il programma al mitico Carlo Conti che si collegherà direttamente da casa. Potrà contare sull’appoggio del collega ed amico Giorgio Panariello: il comico fiorentino guiderà dallo studio il noto programma musicale. Non sembra male come soluzione! Non vediamo l’ora di trascorrere il venerdì sera con i protagonisti del Torneo di Tale e Quale Show!