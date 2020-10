L’ex amatissima concorrente di Temptation Island è risultata positiva al Coronavirus: l’annuncio è stato dato sui social, di chi si tratta.

L’ultima edizione di Temptation Island è stata davvero scoppiettante. E, seppure la sua messa in onda sia terminata da poco più di una settimana, alcuni dei suoi ex protagonisti fanno ancora tanto parlare di sé. Facciamo riferimento, infatti, a quest’ex amatissima concorrente. Che, qualche ora fa, sul suo canale social ufficiale, ha annunciato ai suoi sostenitori di essere risultata positiva al Coronavirus. D’altra parte, lo sappiamo benissimo, il numero dei positivi al temibile virus cinese, in questi ultimi giorni, sta aumentando esponenzialmente. E, soprattutto, sono davvero tantissime le persone del mondo dello spettacolo che, purtroppo, sono risultate positive. A partire, quindi, da Carlo Conti e Gerry Scotti. Fino a Picone e Paola Perego. Ma non solo. Perché, proprio come dicevamo precedentemente, anche quest’ex amatissima ed apprezzatissima concorrente di Temptation ha annunciato di aver contratto il Covid-19. Di chi parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Temptation Island, ex concorrente positiva al Coronavirus: di chi si tratta

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei: Anna Ascione. In coppia con il suo fidanzato Gennaro Mauro, la bellissima e giovanissima campana è stata una delle concorrenti della scorsa edizione di Temptation Island. Protagonista di un percorso che, come ben sapete, no è affatto andato bene, la Ascione ha saputo conquistare le simpatie di tutto il pubblico italiano. Tanto che, una volta uscita dal docu-reality delle coppie, ha cavalcato letteralmente la cresta dell’onda. Soprattutto su Instagram. Dove, attualmente, decanta di un numero di followers davvero impressionante. Pensate, è proprio qui che, pochissime ore fa, l’ex concorrente non ha potuto fare a meno di annunciare loro di essere risultata positiva al Coronavirus.

È proprio questa la foto che, qualche ora fa, l’ex concorrente di Temptation Island ha condiviso su Instagram per annunciare ai suoi sostenitori di essere risultata positiva al Coronavirus. Certo, dopo ha anche detto che è stata contattata dall’ASL e che deve sottoporsi ad un altro tampone. Ma, stando a questi risultati, sembrerebbe che Anna Ascione sia positiva al Covid. E che, attualmente, abbia dei dolori davvero lancinanti. In attesa di ulteriori aggiornamenti, facciamo ad Anna gli auguri di una prontissima guarigione.

La verità di Gennaro Mauro

Come raccontato in un nostro recentissimo articolo, dopo la fine della loro storia d’amore a Temptation Island, Gennaro Mauro ed Anna Ascione hanno interrotto qualsiasi tipo di rapporto. Eppure, a distanza di qualche mese dalla fine del programma, il campano ha deciso di intervenire nuovamente. E, soprattutto, di raccontare tutta la sua verità.

