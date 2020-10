L’ex amatissima corteggiatrice di Uomini e Donne si sposa: l’annuncio è stato dato sui social ed è davvero a sorpresa.

Sono davvero tantissimi anni che Uomini e Donne è in onda su Canale 5 riscuotendo un successo davvero impressionante. Vero e proprio dating show, il programma di Maria De Filippi si propone come un ottimo modo per trovare l’amore. D’altra parte, lo sappiamo benissimo, sono davvero tantissime le coppie che si sono formare lo studio televisivo. A partire, quindi, da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, che sono diventati genitori del piccolo Domenico e presto convoleranno a nozze. Fino ad Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia. D’altra parte, però, può anche accadere l’effetto contrario: non si riesce a trovare l’amore nello studio di Uomini e Donne, bensì al di fuori del contesto televisivo. È il caso, ad esempio, di questa ex corteggiatrice. Giunta nel dating show di Maria De Filippi in qualità di ‘pretendente’ al tronista argentino ed, in seguito, è divenuta tronista, la giovanissima ha trovato l’amore al di fuori delle telecamere. E, pensate, tra un po’ si sposa. E a darne l’annuncio è stata proprio la diretta interessata. Di chi parliamo? Stiamo parlando proprio di lei: Silvia Raffaele. Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice Silvia Raffaele si sposa: annuncio a sorpresa

Vi ricorderete, senza alcun dubbio, di lei: Silvia Raffaele. Giunta a Uomini e Donne come corteggiatrice di Fabio Colloricchio, la giovanissima calabrese, dopo non essere stata la scelta del tronista argentino, ha avuto la possibilità di potersi sedere sulla famosa e tanto agognata sedia rossa. Il suo, come ricorderete, è stato un percorso davvero spettacolare. Interrotto, però, improvvisamente. Piena di dubbi e di incertezze, la bellissima Raffaele decise di interrompere il suo trono proprio sul più bello. E, con il senno di poi, sembrerebbe essere stata la scelta più giusta. Dopo un po’ di tempo dal suo ‘addio’ al programma, Silvia ha trovato finalmente l’amore. E, pensate, molto presto diventerà anche una bellissima sposa. Ebbene si: Silvia Raffaele ed Andrea La Mantia, questo è il nome dell’amato dell‘ex corteggiatrice convoleranno a nozze. A darne la notizia, come dicevamo precedentemente, è stata la diretta interessata. Che, proprio qualche ora fa, non ha potuto fare a meno di condividere la sua gioia con tutti il suo pubblico social.

Nel ricordare una splendida foto in cui Silvia Raffaele è teneramente abbracciata al suo fidanzato Andrea, l’ex corteggiatrice ha scritto: ‘Ho detto si’. Insomma, la bellissima calabrese finalmente si sposa. E noi tutti, così come i suoi numerosi ammiratori, non possiamo fare altro che essere felici per lei. Congratulazioni!

