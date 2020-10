Violento terremoto tra Grecia e Turchia: magnitudo 7.0, ci sono morti e feriti

Devastante terremoto tra Grecia e Turchia: magnitudo 7.0, ci sono morti e tantissimi feriti.

Da pochissimo è giunta la notizia di un violento terremoto registrato a largo dell’isola greca di Samos, nel Mar Egeo, con epicentro a 17km da Smirne, in Turchia. A quanto pare diversi edifici sono crollati, la paura tra la popolazione è elevata. L’agenzia turca parla di numerose persone intrappolate sotto le macerie, e si contano anche diversi morti e circa 120 feriti al momento. Un evento tragico ha colpito inaspettatamente i cittadini, già colpiti dall’emergenza coronavirus che ha toccato tutto il mondo. Ormai si parla di una situazione critica, sono numerosi le catastrofi naturali che colpiscono la Terra, e che provocano danni irreparabili. La notizia del violento terremoto che ha colpito l’isola greca di Samos è stata come un fulmine a ciel sereno, al momento sono in atto i soccorsi.

Terremoto tra Grecia e Turchia: magnitudo 7.0

Un devastante terremoto di magnitudo 7.0 è stato avvertito tra la Grecia e la Turchia. Secondo quanto riferito dall’Istituto italiano di geofisica e vulcanologia, il terribile sisma è stato registrato alle 12:51 ora italiana al largo dell’isola greca di Samos, nel Mar Egeo. Diversi edifici sono crollati a Smirne. Le prefetture di Smirne e Instanbul hanno parlato di almeno 4 morti al momento e circa 120 feriti. Una situazione drammatica, palazzi crollati e danneggiati; la Protezione civile locale ha invitato la popolazione a non rientrare negli edifici che risultano non idonei. La scossa è stata avvertita fino ad Atene, e secondo i media greci è anche partito l’allarme tsunami, che si è verificato, ma di lieve densità.

Il primo ministro greco dopo aver saputo la notizia ha posticipato l’annuncio televisivo sulle nuove misure restrittive contro il Covid-19 da avviare nel Paese. Al momento sul posto sono giunti i soccorsi e i vigili del fuoco, per cercare di estrarre dalle macerie le persone ancora intrappolate. Un evento terribile che ha colpito io cittadini già scossi dalla devastante pandemia.

