Coronavirus, é stato convocato di urgenza: la notizia appena arrivata

Coronavirus, la notizia è appena arrivata, la situazione continua ad essere allarmante: Cts convocato d’urgenza, ecco tutti i dettagli.

Non sembra placarsi l’emergenza da Coronavirus: è stato convocato d’urgenza, la notizia appena arrivata. Una situazione critica e preoccupante quella del nostro paese, da mesi in balia del virus che ha cambiato letteralmente e praticamente la vita di ognuno di noi. Si sono susseguiti Dpcm per fronteggiare l’emergenza e qualche ora fa Luigi di Maio si è espresso in merito ad un possibile nuovo decreto ancora più restrittivo. Se il Premier, Giuseppe Conte, si è detto speranzoso riguardo la possibilità che già a Dicembre giungeranno alcune dosi di vaccino, destinate alle categorie più a rischio, la preoccupazione resta alta. Continuano ad essere necessarie e fondamentali le misure restrittive anti-contagio stabilite dal Governo e le decisioni autonome prese dalle Regioni. I cittadini, tuttavia, hanno dato il via ad una serie di manifestazioni di protesta a causa della grave situazione economica in cui si ritrovano. Una notizia appena arrivata rivela una convocazione d’urgenza del Cts, il Comitato tecnico scientifico, a causa del Coronavirus.

Cts d’urgenza, i dati allarmanti del Coronavirus

Sembra esserci un record di contagi in Italia e i dati appaiono allarmanti. Secondo l’ultimo bollettino ci sarebbero 31758 casi e 297 morti. L’ombra del temutissimo “Scenario 4” si fa largo nella preoccupazione generale. Alcune zone del nostro paese appaiono più colpite di altre e diventa sempre più ipotizzabile un lockwdown mirato in alcune città come Napoli e Milano. Il Coronavirus continua a diffondersi a livello globale, senza sosta e i numeri appaiono davvero critici. Oggi convocato d’urgenza del Cts, Comitato Tecnico scientifico. Bisognerà capire in quale direzione il Governo deciderà di muoversi e quali ulteriori misure adottare in base ai dati presentati. La possibilità di un lockdown totale è l’ipotesi che genera maggiore tensione.

Una situazione davvero allarmante che desta grande preoccupazione e forte tensione in Italia. Continueremo a tenervi aggiornati riguardo ad ogni sviluppo.

