A causa dell’aumento dei contagi da Coronavirus, è stato necessario far scattare un lockdown per un mese: l’annuncio appena arrivato.

Non credete che la situazione Coronavirus stia nettamente peggiorando soltanto nel nostro bel Paese. Purtroppo, è tutto il mondo che, in queste ultime settimane, sta assistendo ad un ulteriore peggioramento della pandemia. Ed, ovviamente, al conseguente aumento dei contagi. E così, se in Italia, a quanto pare, sembrerebbe che da Lunedì 9 Novembre arriverà un nuovo Dpcm. Che, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, prevederebbe la chiusura delle città maggiormente colpite da questa seconda ondata di Covid-19. C’è chi, proprio pochissimi istanti fa, non ha affatto potuto fare a meno di annunciare il lockdown del proprio paese per circa un mese. Chiudere un intero Paese, si sa, non è affatto una decisione da prendere a cuore leggero. Eppure, sembrerebbe essere l’unica da prendere in considerazione per salvaguardare la salute di tutti. E lo sa bene il premier Boris Johnson. Che, proprio in diretta televisiva, qualche ora fa, ha annunciato questa clamorosa e drastica decisione. A distanza, quindi, di qualche mese dal primo lockdown, l’Inghilterra si accinge a viverne un altro. Ma ecco tutti i dettagli.

Coronavirus, Boris Johnson annuncia il lockdwon per un mese: lo ha appena comunicato

Proprio pochissime ore fa, Boris Johnson è intervenuto in conferenza stampa. Ed ha praticamente annunciato il lockdown dell’Inghilterra per circa un mese. La situazione Coronavirus, purtroppo, anche lì sta nettamente peggiorando. Ed il premier, per salvaguardare la salute di tutti ed, ovviamente, il sistema sanitario, ha preferito prendere in considerazione l’ipotesi della chiusura totale del paese. ‘I contagi stanno salendo, addirittura oltre le nostre stime peggiori, il sistema sanitario non reggerebbe e i medici dovrebbero scegliere chi salvare e chi no’, ha detto il premier in diretta televisiva. Sottolineando, tra l’altro, di essere consapevole di chiedere ai suoi cittadini un vero e proprio sacrificio. Anche perché, diciamoci la verità, chiudere nuovamente il paese per circa un mese comporta delle grosse conseguenze soprattutto all’economia e al lavoro. Per questo motivo, il premier dice: ‘Vi voglio ringraziare tutti’. Ovviamente, però, questa non è altro che l’unica soluzione da prendere se si vuole davvero rimediare a questo enorme problema. Stando a quanto si apprende, quindi, la chiusura totale dovrebbe scattare da Giovedì 4 Novembre e dovrebbe durare, salvo imprevisti o ulteriori conferenze, fino al 2 Dicembre. Cosa prevede il lockdown? Niente di ‘nuovo’, c’è da ammetterlo. Il premier, infatti, ha invitato ai suoi cittadini di rimanere in casa. Salvo per motivi di esigenza e necessità.

Senza alcun dubbio, l’annuncio di questo nuovo lockdown in Inghilterra che durerà circa un mese sarà stato molto sofferto.

