Coronavirus, il messaggio di Lucia Azzolina sulla situazione scuola: ecco cosa ha scritto il Ministro dell’Istruzione su Facebok.

Oltre a far spaventare milioni di italiani l’attuale situazione Coronavirus, che, come ben sapete, sta peggiorando notevolmente giorno dopo giorno, a far preoccupare è anche la situazione legata alla scuola. Sappiamo benissimo che in alcune regioni d’Italia, tra cui la Campania, si è predisposta la chiusura di tutti gli istituti scolastici. E, tra l’altro, si è nuovamente inaugurata la didattica a distanza per ciascun indirizzo. Ecco, ma cosa succederà in tutte le altre città d’Italia? E, soprattutto, cosa ne penserà Lucia Azzolina di tutta questa situazione. Il Ministro dell’Istruzione, lo sappiamo, non ha mai perso occasione di poter sottolineare quanto la didattica in presenza sia fondamentale per ciascun livello di istruzione. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Attraverso un messaggio comparso sul suo canale Facebook ufficiale, la Azzolina ha chiaramente espresso la sua opinione in merito.

Coronavirus, il messaggio di Lucia Azzolina sulla scuola: le sue parole su Facebook

Non è assolutamente la prima volta che Lucia Azzolina, in merito alla situazione Coronavirus e alla situazione attuale in cui riversa la scuola, esprime la sua chiara predisposizione per la didattica a presenza. Sappiamo benissimo che le lezioni ‘face to face’ tra insegnante e alunno sono tutta un’altra cosa. Eppure, c’è chi, data l’impennata di contagia, favorisce una didattica a distanza. Cosa ne penserà il Ministro dell’Istruzione? La risposta è davvero semplice: non ne è affatto d’accordo! E lo ha chiaramente lasciato intendere in questo ultimo messaggio apparso sul suo canale Facebok ufficiale. ‘Tenere le scuole aperte significa aiutare le fasce più deboli della popolazione. Significa tutelare gli studenti, ma anche tante donne, tante mamme’, ha iniziato a dire Lucia Azzolina in questo suo ultimo post. Ma ecco tutti i dettagli.

Stando a quanto si può chiaramente leggere dal messaggio di Lucia Azzolina riproposto in alto, il Ministro dell’Istruzione ha le idee molto chiare. E, soprattutto, è convinta che favorire una didattica in presenza, anziché a distanza, sia la cosa più giusta di fare. Voi, invece, da che parte state?